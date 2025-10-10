Social

Maratonul București 2025 va bloca centrul Capitalei

Maratonul București 2025 va bloca centrul CapitaleiSursă foto: Pixabay.com
Jandarmeria Capitalei a anunțat că, împreună cu celelalte instituții din domeniu, va lua măsuri pentru un climat de siguranță în Capitală, în timpul desfășurării Bucharest Marathon 2025. Startul evenimentului va fi din Piața Constituției, iar organizatorii estimează participarea unui număr ridicat de persoane.

Măsuri și organizare pentru Bucharest Marathon 2025

Pentru buna desfășurare a competiției, Jandarmeria Capitalei va institui dispozitive de ordine și siguranță publică, prevenind aglomerările și incidentele în rândul participanților și spectatorilor.

Forțele de ordine vor fi prezente pe traseele curselor, la start și la sosire, precum și pe principalele rute de acces și evacuare ale publicului.

Brigada rutieră a anunțat restricții de circulație pentru acest weekend

Brigada Rutieră București a anunțat restricții de circulație în perioada sâmbătă, 11 octombrie, între orele 07:30–14:00 și duminică, 12 octombrie, între 07:30–16:00, pe traseele competiției. Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite aceste zone și să folosească transportul public, în special metroul.

Traseele pentru cursele principale sunt au fost stabilite. Astfel pentru proba de 10 km, Wheelchairs 10 km și Fun Run 2,5 km, cursele se desfășoară pe Bd. Libertății, Spl. Independenței, Piața Națiunile Unite și Bd. Unirii, fără a afecta traficul auto major.

Alergat

Alergat. Sursa foto Pixabay

Semimaratonul și cursa de 42 km vor parcurge principalele străzi ale Capitalei, cu întoarceri și rute adaptate pentru siguranța participanților și fluidizarea traficului.

Recomandări și măsuri de siguranță pentru Bucharest Marathon 2025 impuse de Jandarmerie

Jandarmeria Capitalei recomandă pietonilor și spectatorilor să circule doar pe trotuare, să traverseze la culoarea verde și pe trecerile marcate, să supravegheze copiii și să evite implicarea în conflicte. Este strict interzisă participarea persoanelor care dețin arme, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau alte obiecte care pot fi folosite pentru acțiuni violente.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să evite zona evenimentului și să folosească transportul public. Șoferii trebuie să păstreze calmul și să nu claxoneze abuziv în zonele aglomerate. Brigada menționează că este important să se respecte semnalele și indicațiile polițiștilor pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

