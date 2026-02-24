EVZ Special

Campioana născută în România Mare care a strălucit pentru Polonia

România Mare a avut în perioada interbelică graniță cu Polonia. Așa se face că în Nord-Estul României a trăit o comunitate puternică poloneză, inclusiv în Basarabia, unită la 27 martie/9 aprilie 1918 cu România și în Bucovina, unită pe 15/28 noiembrie 1918 cu România.

Maria Piątkowska - născută în Basarabia, stabilită în Mazuria

Maria Ilwicka (Piątkowska după cel de al doilea soț) s-a născut la 24 februarie 1931, la Goleni. Localitatea se află în Edineț, Republica Moldova.  Este documentat faptul că în 1935, când avea 14 ani, familia sa a decis să se mute în Polonia, în regiunea Mazuria din nordul și nord-estul Poloniei. Între timp, sud-estul Poloniei, cunoscut ca Galiția și Bucovina de Nord, Herța, alături de Basarabia au intrat în compomența URSS.

Viața în Polonia și debutul în sport

Maria Ilwicka Piatkowska a studiat la Universitatea de Educație Fizică din Varșovia, fiind atrasă de atletism. S-a căsătorit de două ori, cu atletul aruncător de disc Henryk Chojnacki, apoi cu un alt aruncător de disc, campionul polonez Edmund Piątkowski, care a deținut recordul național al Poloniei la această probă atletică. Din această a doua căsătorie, s-au născut 2 fii.

„Sprintera” Maria Piatkowska s-a specializat în  proba de 80 de metri garduri⁠, sărituri în lungime, pentatlon feminin, devenind campioană națională în Polonia.

Marile performanțe sportive

Maria Piatkowska  a participat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice din 1952, 1960 și 1964.  A mai participat și la trei ediții ale unor Campionate Europene din anii 1954, 1958 și 1962. A avut în carieră 3 medalii europene. În 1958, la Campionatul European de la Stockholm, a obținut medalia de bronz la proba de  ștafetă 4 × 100 m.

La Campionatele Europene de la Belgrad din 1962, a cucerit medalia de aur la proba de  ștafetă 4 × 100 m.  A concurat alături de colegele ei, atletele Teresa Ciepły, Barbara Sobotta și  Elżbieta Szyroka.  La aceeași competiție, a câștigat medalia de bronz la proba de 80 m garduri.

La Campionatele Europene de la Berna, Elveția, a obținut locul 6 atât la proba de săritură în lungime cât și la  proba de pentatlon.  În 1958, la Campionatul European de la Stockholm, a obținut locul 6, la săritura în lungime. La Jocurile Olimpice din 1964, de la Tokyo, a obținut locul 6, la proba de 80 m garduri.

Decesul

Maria Piątkowska ne-a părăsit la 19 decembrie 2020, la Varșovia. Avea 89 de ani.  Ea rămâne una din marile sportive ale atletismului polonez în întreaga existență  a acestui sport.

