Marea campioană care a redefinit atletismul
- Florian Olteanu
- 11 martie 2026, 23:39
În cronica sportului românesc, data de 11 martie are o banderolă neagră. Acum un deceniu, ne părăsea la București, mare atletă Iolanda Balas-Sőtér În acest an, 2026, ar fi împlinit pe 12 decembrie, 90 de ani, fiind născută la Timișoara în 1936.
Iolanda Balaș (Balázs-Sőtér Jolán) a trebuit să lupte cu prejudecata că, dacă e unguroaică de origine, nu ar fi „îndeajuns de româncă”. După 1989, a afirmat că visul ei a fost să fie campioană pentru Ungaria, dar, ca româncă n-a precupețit niciun efort!
Iolanda Balas - de la Timișoara, la București!
”Liniște! Sare Iolanda Balas”! Acestea sunt vorbele memorabile ale comentatorilor sportivi români la marile competiții internaționale. Iolanda a avut confesiune catolică și origine etnic maghiară. S-a născut dintr-o familie modestă, tatăl lăcătuș mecanic și mama casnică. După cel de-al doilea război mondial, tatăl ei a rămas în Ungaria, Iolanda crescând în Timișoara, unde a urmat Liceul Catolic de Fete administrat de călugărițe romano-catolice. Aici a cunoscut duritatea antrenamentelor de educație fizică, ajungând să atingă înălțimea de 1, 85 m.
A debutat în sport sub îndrumarea lui Ioan Soter ( Sőtér Janos care a trăit între 16 mai 1927 și 26 septembrie 1987), săritor de performanță, acesta devenind ulterior chiar soțul ei. S-a antrenat la Electrica Timișoara, după care, în 1957 a ajuns la CCA (Steaua București). Deja în 1956, doborâse recordul mondial la săritura în înălțime stabilit de Thelma Hopkins din Marea Britanie. Până în 1967, Iolanda Balas Soter a marcat 150 de întreceri sportive, doborând de 14 ori propriul record, de la 1,75, la 1,91 m.
Marile performanțe semnate Iolanda Balas Soter
La Jocurile Olimpice de la Roma și Tokyo și-a dominat practic adversarele. La Roma, încă din prima încercare a sărit 1,73 de m, după ce 14 adversare epuizaseră toate încercările rămânând la 1,71. Atunci, Iolanda a sărit 1, 77, 1,81, 1,85 m. La Tokyo a atins performanța de 1,90 m.
Va mai cuceri două medalii de aur și una de argint la campionatele europene din Stockholm, Belgrad și Berna. Apoi, după retragerea din marea performanță, ” Doamna Ioli” și-a slujit țara, în calitate de arbitru. Iolanda Balas Soter a devenit Președinta Federației Române de Atletism din 1988, până în 2005.
În 1960, s-a dus peste șeful PMR Gheorghiu Dej ca să obțină pașaportul pentru JO Roma 1960!
Lotul olimpic al României deja plecase la Roma. Janos Soter avea pașaportul reținut din cauza ”originii”, bănuindu-se că dorea să plece din țară. Iolanda a continuat până vineri antrenamentele, în condițiile în care ultimul avion spre Roma decola luni.
În acea zi de vineri, ea s-a dus la sediul Comitetului Central de Partid, l-a obligat pe portarul instituției să o înscrie în audiență la Gheorghe Gheorghiu Dej, șeful Partidului Muncitoresc Român, fapt incredibil la acea vreme, o ”unguroaică furioasă” croită să se adreseze ultimativ celui mai puternic om din România, capabil dintr-un semn de mână să decidă soarta a milioane de români. Faptul că era cunoscut a făcut-o să aibă încredere și să fie primită la șeful partidului. Ea i-a spus că va aduce aurul olimpic pentru România și că nu va rămâne în străinătate, cerând șansa adică biletul de avion și pașaportul soțului ei. S-a angajat că va cuceri aurul olimpic și a făcut-o!
Avea să spună peste ani că din premiul obținut ca urmare a medaliei olimpice de aur, și-a cumpărat perdele pentru casă. A fost de o modestie rară și de un profesionalism extraordinar. Nu degeaba, când sărea Iolanda Balas, „se făcea liniște”!
