Marea campioană care a redefinit atletismul

În cronica sportului românesc, data de 11 martie are o banderolă neagră. Acum un deceniu, ne părăsea la București, mare atletă Iolanda Balas-Sőtér În acest an, 2026, ar fi împlinit pe 12 decembrie, 90 de ani, fiind născută la Timișoara în 1936.

Iolanda Balaș (Balázs-Sőtér Jolán) a trebuit să lupte cu prejudecata că, dacă e unguroaică de origine, nu ar fi „îndeajuns de româncă”. După 1989, a afirmat că visul ei a fost să fie campioană pentru Ungaria, dar, ca româncă n-a precupețit niciun efort!

”Liniște! Sare Iolanda Balas”! Acestea sunt vorbele memorabile ale comentatorilor sportivi români la marile competiții internaționale. Iolanda a avut confesiune catolică și origine etnic maghiară. S-a născut dintr-o familie modestă, tatăl lăcătuș mecanic și mama casnică. După cel de-al doilea război mondial, tatăl ei a rămas în Ungaria, Iolanda crescând în Timișoara, unde a urmat Liceul Catolic de Fete administrat de călugărițe romano-catolice. Aici a cunoscut duritatea antrenamentelor de educație fizică, ajungând să atingă înălțimea de 1, 85 m.

A debutat în sport sub îndrumarea lui Ioan Soter ( Sőtér Janos care a trăit între 16 mai 1927 și 26 septembrie 1987), săritor de performanță, acesta devenind ulterior chiar soțul ei. S-a antrenat la Electrica Timișoara, după care, în 1957 a ajuns la CCA (Steaua București). Deja în 1956, doborâse recordul mondial la săritura în înălțime stabilit de Thelma Hopkins din Marea Britanie. Până în 1967, Iolanda Balas Soter a marcat 150 de întreceri sportive, doborând de 14 ori propriul record, de la 1,75, la 1,91 m.

La Jocurile Olimpice de la Roma și Tokyo și-a dominat practic adversarele. La Roma, încă din prima încercare a sărit 1,73 de m, după ce 14 adversare epuizaseră toate încercările rămânând la 1,71. Atunci, Iolanda a sărit 1, 77, 1,81, 1,85 m. La Tokyo a atins performanța de 1,90 m.

Va mai cuceri două medalii de aur și una de argint la campionatele europene din Stockholm, Belgrad și Berna. Apoi, după retragerea din marea performanță, ” Doamna Ioli” și-a slujit țara, în calitate de arbitru. Iolanda Balas Soter a devenit Președinta Federației Române de Atletism din 1988, până în 2005.

Lotul olimpic al României deja plecase la Roma. Janos Soter avea pașaportul reținut din cauza ”originii”, bănuindu-se că dorea să plece din țară. Iolanda a continuat până vineri antrenamentele, în condițiile în care ultimul avion spre Roma decola luni.

În acea zi de vineri, ea s-a dus la sediul Comitetului Central de Partid, l-a obligat pe portarul instituției să o înscrie în audiență la Gheorghe Gheorghiu Dej, șeful Partidului Muncitoresc Român, fapt incredibil la acea vreme, o ”unguroaică furioasă” croită să se adreseze ultimativ celui mai puternic om din România, capabil dintr-un semn de mână să decidă soarta a milioane de români. Faptul că era cunoscut a făcut-o să aibă încredere și să fie primită la șeful partidului. Ea i-a spus că va aduce aurul olimpic pentru România și că nu va rămâne în străinătate, cerând șansa adică biletul de avion și pașaportul soțului ei. S-a angajat că va cuceri aurul olimpic și a făcut-o!

Avea să spună peste ani că din premiul obținut ca urmare a medaliei olimpice de aur, și-a cumpărat perdele pentru casă. A fost de o modestie rară și de un profesionalism extraordinar. Nu degeaba, când sărea Iolanda Balas, „se făcea liniște”!