În următoarele 12 luni, regula va deveni excepție. Schimbare esențială de paradigmă pe piețele financiare

Anul 2026 este tot mai des descris de experți din tehnologie și finanțe ca un punct de inflexiune pentru modul în care cheltuim și mutăm bani.

Banii cash vor începe să fie depășiți de plățile digitale, asistenții inteligenți vor face cumpărăturile pentru noi, iar criptomonedele – în special stablecoin-urile – vor fi mult mai folosite pentru tranzacții reale.

Această schimbare este anticipată de lideri ai industriei precum Visa, care arată că anul următor va depăși recordurile din 2025 în ritmul de adoptare a noilor tehnologii financiare.

În ultimii ani, tranzacțiile cu cardul și prin telefonul mobil au devenit tot mai uzuale. Studiile Visa arată că această tendință nu doar că se intensifică, dar se accelerează vertiginos: în 2026, se așteaptă ca jumătate dintre toate plățile la nivel global să fie digitale, o premieră istorică pentru economia mondială. Aceasta nu înseamnă că banii fizici vor dispărea peste noapte, dar vor deveni tot mai puțin relevanți în viața de zi cu zi a consumatorilor și a companiilor.

Această transformare este posibilă grație tehnologiilor care permit autentificări rapide și securizate, „tokenizarea” cardurilor, acceptarea plăților prin smartphone și integrarea directă a portofelelor digitale în infrastructura de plată. În multe piețe, plățile fără numerar devin mai rapide și mai ieftine decât tranzacțiile tradiționale cu cash, iar afacerile se adaptează tot mai repede la această realitate.

Unul dintre cele mai spectaculoase aspecte ale evoluției plăților este trecerea de la ajutorul oferit de reclame inteligente sau recomandări personalizate la agenți complet autonomi, capabili să execute tranzacții în numele utilizatorului. Imaginați-vă că deschideți o aplicație de chat sau un portofel digital și apăsați „Cumpără pentru mine”: un agent bazat pe inteligență artificială vă analizează preferințele, bugetul și istoricul și completează achiziția în mod securizat, fără ca dvs. să mai introduceți manual datele.

Companii din industria plăților investesc acum în această tehnologie, iar sesiuni pilot au arătat deja tranzacții reale executate de agenți AI, de la simpla achiziție de produse până la gestionarea unor sarcini financiare complexe, cum ar fi plata facturilor sau rezervarea călătoriilor. Experții prevăd că, până la finele anului viitor, milioane de astfel de tranzacții autonome vor fi normalizate.

O schimbare atât de radicală aduce însă și riscuri noi. Pe măsură ce agenții AI câștigă autonomie în efectuarea tranzacțiilor, protecția identității digitale devine esențială.

În trecut, fraudele se concentrau pe plata efectivă — acum, atacatorii pot viza identitatea unui utilizator și pot controla întregul proces de plată virtuală.

Visa și alte organizații avertizează că tehnologia AI va crea scenarii noi și sofisticate de atac, iar industrie va trebui să construiască instrumente avansate de autentificare și monitorizare.

Pe lângă inteligența artificială, un alt element cheie al viitorului plăților sunt activele digitale. Stablecoin-urile — criptomonede care sunt legate de monede tradiționale pentru a oferi stabilitate — sunt privite de lideri din industrie ca potențiale „rutări” globale pentru tranzacții, remiteri și plăți internaționale.

Spre deosebire de criptomonedele speculative, stablecoin-urile oferă predictibilitate și pot fi folosite ca instrument de tranzacționare în rețele extinse de comerț digital.

În contextul reglementărilor în evoluție și al adoptării tot mai largi, stablecoin-urile ar putea servi ca punte între sistemele tradiționale de plăți și ecosistemele financiare descentralizate, făcându-le atractive pentru companii care efectuează tranzacții transfrontaliere sau doresc să reducă costurile de conversie.

Tendințele preconizate pentru 2026 nu sunt doar extinderi ale ceea ce există deja, ci o schimbare fundamentală în modul în care banii circulă, sunt gestionați și interacționează cu tehnologia. Cashul, cândva stăpân absolut al tranzacțiilor zilnice, va rămâne prezent acolo unde este necesar, dar se va restrânge rapid în fața tehnologiilor digitale. În schimb, digitalizarea completă — de la plăți cu cardul, la portofele digitale complexe sprijinite de AI și până la integrarea activelor cripto ca mijloace legitime de plată — va pune bazele unui nou ecosistem financiar.

Economiștii și specialiștii din fintech consideră că 2026 nu va fi doar o continuare a trendurilor actuale, ci anul în care plățile digitale vor deveni dominantul global, redefinind relația consumatorilor cu banii. Această evoluție va aduce oportunități enorme pentru inovatori și riscuri serioase pentru cei care nu se adaptează suficient de repede — o provocare și o revoluție în același timp.