Economie

De la portofel la telefon. Viitorul banilor cash în zona euro

Comentează știrea
De la portofel la telefon. Viitorul banilor cash în zona euroEuro. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un studiu recent al Băncii Centrale Europene arată că, deși utilizarea banilor cash este în scădere constantă, numerarul rămâne un mijloc de plată esențial în multe țări, influențat de cultură, obiceiuri și gradul de digitalizare, potrivit Euronews.

Diferențe mari între statele zonei euro privind numerarul deținut

Potrivit unui sondaj al Băncii Centrale Europene pentru 2024, suma medie de bani cash pe care oamenii o au asupra lor în zona euro este de 59 de euro. În Olanda media este de 35 de euro, în timp ce în Luxemburg și Cipru ajunge la 82 de euro.

Printre marile economii europene, Germania conduce cu o medie de 69 de euro în portofel, urmată de Spania și Italia, în timp ce Franța înregistrează cea mai scăzută valoare, de aproximativ 50 de euro. Datele reflectă obiceiuri și niveluri diferite de digitalizare între state.

Obiceiurile culturale ar influența utilizarea banilor cash

Specialiștii au precizat că utilizarea numerarului este puternic influențată de specificul cultural. Țările din sudul Europei, cu comerț de proximitate și interacțiuni directe frecvente, rămân mai atașate de plățile cash, spre deosebire de statele nordice, care au adoptat rapid serviciile digitale.

Autostrada Unirii intră în munți. Cea mai spectaculoasă secțiune, pregătită pentru începerea lucrărilor
Autostrada Unirii intră în munți. Cea mai spectaculoasă secțiune, pregătită pentru începerea lucrărilor
Previziunile lui Viktor Orban: 2025 ar putea fi ultimul an al păcii în Europa
Previziunile lui Viktor Orban: 2025 ar putea fi ultimul an al păcii în Europa
Uniunea Europeană

Uniunea Europeană. Sursă foto: Pixabay

Datele BCE arată o scădere constantă a plăților în numerar la punctele de vânzare, de la 79% în 2016 la 52% în 2024. În termeni de valoare, proporția tranzacțiilor cash a coborât de la 54% la 39%, indicând o trecere graduală spre plățile electronice.

Numerarul este încă folosit în țările din zona euro

Peste jumătate dintre tranzacțiile din zona euro sunt în continuare plătite în numerar, iar în 14 din cele 20 de state membre cash-ul rămâne metoda de plată cea mai utilizată. În țări precum Malta, Slovenia, Austria sau Italia, peste 60% dintre plăți se fac în numerar, în timp ce cardurile reprezintă 39% din tranzacții și 45% din valoarea acestora.

Plățile prin telefon sau smartwatch sunt în creștere, mai ales în rândul tinerilor și în economiile puternic digitalizate, precum Olanda și Finlanda. Diferențele sunt explicate de factori sociali, economici și culturali, inclusiv infrastructura digitală, încrederea în sistemul bancar și percepțiile legate de siguranța financiară.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:50 - Evenimentul Zilei vă urează Crăciun fericit!
23:39 - De la portofel la telefon. Viitorul banilor cash în zona euro
23:27 - Zone din Deșertul Atacama în care turiștii nu au voie să intre
23:16 - Ajunul Crăciunului la Cercul Polar. Cum trăiesc localnicii cea mai așteptată seara din an
23:02 - Autostrada Unirii intră în munți. Cea mai spectaculoasă secțiune, pregătită pentru începerea lucrărilor
22:50 - Aurul a depășit, pentru prima, dată pragul de 4.500 de dolari pe uncie. Argintul și platina, tot în creștere

HAI România!

Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului

Proiecte speciale