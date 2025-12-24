De la portofel la telefon. Viitorul banilor cash în zona euro

Un studiu recent al Băncii Centrale Europene arată că, deși utilizarea banilor cash este în scădere constantă, numerarul rămâne un mijloc de plată esențial în multe țări, influențat de cultură, obiceiuri și gradul de digitalizare, potrivit Euronews.

Potrivit unui sondaj al Băncii Centrale Europene pentru 2024, suma medie de bani cash pe care oamenii o au asupra lor în zona euro este de 59 de euro. În Olanda media este de 35 de euro, în timp ce în Luxemburg și Cipru ajunge la 82 de euro.

Printre marile economii europene, Germania conduce cu o medie de 69 de euro în portofel, urmată de Spania și Italia, în timp ce Franța înregistrează cea mai scăzută valoare, de aproximativ 50 de euro. Datele reflectă obiceiuri și niveluri diferite de digitalizare între state.

Specialiștii au precizat că utilizarea numerarului este puternic influențată de specificul cultural. Țările din sudul Europei, cu comerț de proximitate și interacțiuni directe frecvente, rămân mai atașate de plățile cash, spre deosebire de statele nordice, care au adoptat rapid serviciile digitale.

Datele BCE arată o scădere constantă a plăților în numerar la punctele de vânzare, de la 79% în 2016 la 52% în 2024. În termeni de valoare, proporția tranzacțiilor cash a coborât de la 54% la 39%, indicând o trecere graduală spre plățile electronice.

Peste jumătate dintre tranzacțiile din zona euro sunt în continuare plătite în numerar, iar în 14 din cele 20 de state membre cash-ul rămâne metoda de plată cea mai utilizată. În țări precum Malta, Slovenia, Austria sau Italia, peste 60% dintre plăți se fac în numerar, în timp ce cardurile reprezintă 39% din tranzacții și 45% din valoarea acestora.

Plățile prin telefon sau smartwatch sunt în creștere, mai ales în rândul tinerilor și în economiile puternic digitalizate, precum Olanda și Finlanda. Diferențele sunt explicate de factori sociali, economici și culturali, inclusiv infrastructura digitală, încrederea în sistemul bancar și percepțiile legate de siguranța financiară.