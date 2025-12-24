Social

Plățile, bacșișul și nota de plată în Austria. Ce trebuie să știe turiștii înainte să ajungă la casă

Comentează știrea
Plățile, bacșișul și nota de plată în Austria. Ce trebuie să știe turiștii înainte să ajungă la casăPalat Schönbrunn. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Austria este o destinație unde obiceiurile legate de plată diferă față de cele din alte țări, iar aceste diferențe pot crea confuzii, mai ales la restaurant sau la hotel. De la felul în care se lasă bacșișul, până la situațiile în care numerarul rămâne util, turiștii au de câștigat dacă știu regulile de bază înainte să ajungă la casă.

Card sau numerar, ce se folosește cel mai des

Plățile cu cardul sunt tot mai răspândite: Banca Centrală a Austriei (OeNB) arată că, la finalul lui 2024, plățile cu cardul au reprezentat 95% din tranzacțiile cu carduri de debit la punctele de vânzare.

Totuși, numerarul rămâne important în viața de zi cu zi, inclusiv din motive practice: unele locații mici pot prefera numerar sau pot avea praguri minime pentru card, iar bacșișul se gestionează adesea mai simplu în cash. În plus, Austria are o cultură a „rotunjirii” la plată, ceea ce se potrivește ușor cu bancnote și monede, mai ales în cafenele și localuri tradiționale, potrivit visitingvienna.com.

Ce apare pe meniu și ce include nota de plată

În Austria, prețul afișat este, în mod obișnuit, prețul final. În practică, taxele sunt incluse în prețurile din meniu, iar pe bon poate apărea o defalcare a taxei pe categorii (de exemplu, băuturile pot avea altă cotă față de anumite alimente), fără ca asta să însemne „taxe adăugate” peste suma afișată.

Noi detalii în scandalul Rodica Stănoiu. Marius Calotă a rupt tăcerea
Noi detalii în scandalul Rodica Stănoiu. Marius Calotă a rupt tăcerea
Adevărul despre fisura de pe barajul Paltinu. ANAR clarifică adevărul din spatele fotografiilor
Adevărul despre fisura de pe barajul Paltinu. ANAR clarifică adevărul din spatele fotografiilor
Plată cu telefonul

Plată. Sursa foto: Freepik

Pe nota de plată, turiștii pot întâlni denumiri precum „Rechnung” (nota) și „Gesamt” (total). Dacă există nelămuriri, este normal să se ceară clarificări înainte de plată, mai ales când apar cuvinte precum „Gedeck” (taxă pentru pâine/servire, întâlnită în unele localuri) sau alte costuri specifice.

Bacșișul în Austria

Bacșișul („Trinkgeld”) este o practică uzuală, dar nu este prezentat ca obligație: este asociat cu ideea de a recompensa un serviciu bun. În mod tipic, mulți clienți rotunjesc suma sau lasă aproximativ 5–10% (uneori până la 15%, în funcție de situație), fără ca procentele mari să fie „regula”, potrivit visitingvienna.com.

Un reper des menționat în Austria este „rotunjirea” la un număr convenabil. De pildă, dacă totalul este 9 euro, plata poate fi rotunjită la 10 euro. Acesta este un tipar frecvent în Viena și în alte orașe, potrivit sursei menționate anterior.

Cum se dă bacșișul, pasul care contează la momentul plății

Diferența importantă față de alte țări este momentul: bacșișul se comunică atunci când se face plata, nu se lasă, în mod obișnuit, bani pe masă după ce s-a achitat nota. În multe localuri, ospătarul spune suma, iar clientul indică suma finală dorită, incluzând bacșișul, înainte să se închidă plata.

Practic, turistul poate spune suma rotunjită pe care vrea să o plătească. De exemplu, dacă totalul este 18,60 euro, poate indica 20 euro.

Pentru turiști, concluzia practică este simplă: bacșișul rămâne o practică voluntară, dar modul de acordare poate depinde de procedura localului.

Ospătar

Ospătar. Sursa foto: Freepik

Note de plată separate și rotunjiri

În Austria, cererea de note separate sau împărțirea notei pe persoane este posibilă în multe locuri, dar nu este întotdeauna „din oficiu”. În localurile aglomerate, personalul poate prefera o singură plată, mai ales pentru grupuri mari, iar soluția uzuală rămâne plata totalului și împărțirea ulterioară.

Tot la capitolul detalii, rotunjirea se aplică de regulă asupra totalului final, iar turiștii ar trebui să fie atenți să evite confuziile când primesc rest. În cultura locală, este obișnuit să se comunice clar suma finală dorită, tocmai pentru a evita situația în care bacșișul ar fi interpretat greșit.

Sume mari în numerar, ce spune regula la intrarea sau ieșirea din UE

Pentru turiștii care călătoresc cu numerar, o regulă importantă nu ține de Austria în sine, ci de UE: la intrarea sau ieșirea din Uniunea Europeană, orice persoană care are asupra sa 10.000 de euro sau mai mult (sau echivalent) trebuie să declare suma la autoritățile vamale.

Ministerul de Finanțe austriac precizează explicit obligația de declarare la pragul de 10.000 de euro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:10 - Obiceiuri de iarnă care se mai păstrează în orașe și sate
12:56 - Noi detalii în scandalul Rodica Stănoiu. Marius Calotă a rupt tăcerea
12:46 - Adevărul despre fisura de pe barajul Paltinu. ANAR clarifică adevărul din spatele fotografiilor
12:32 - Noul film al lui Meghan, o insultă totală la adresa Camillei
12:23 - Noul ministru al Economiei amenință companiile de stat: Cine nu performează, pleacă
12:09 - Carmen Tănase nu se mai ascunde. De ce nu și-a lăsat fiul că meargă la Hollywood

HAI România!

Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului

Proiecte speciale