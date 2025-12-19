Turiștii care vor vizita Capitala în 2026, obligați să plătească o taxă. Unde vor ajunge banii

Proiectul privind instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti în 2026, în valoare de 10 lei pe noapte pentru fiecare turist, intră în procedură de transparenţă decizională, anunţă Primăria Capitalei. Conform proiectului, taxa se va calcula prin aplicarea unui tarif de 10 lei pe noapte, pentru fiecare turist.

Obiectivele stabilite de Primăria Municipiului București prin introducerea acestei taxe speciale vizează creșterea numărului de turiști, prelungirea duratei de ședere, sporirea veniturilor din turism și îmbunătățirea experienței turistice, dar și stimularea investițiilor în serviciile turistice din Capitală.

Plătitorii taxei vor fi toți cei care beneficiază de servicii de cazare în unități turistice din București. Taxa va fi colectată de structurile de primire turistică, iar platformele de intermediere online, cum sunt Booking, Airbnb, sau agențiile de turism care încasează contravaloarea serviciilor de cazare, vor fi obligate să rețină și să vireze și taxa de promovare turistică aferentă serviciilor oferite.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în primele cinci luni ale anului 2025, cele mai multe sosiri de turiști în București au fost înregistrate în hoteluri, 651.004, reprezentând 83,7% din total.

Urmează apartamentele și camerele de închiriat, cu 101.745 sosiri, adică 13,08% din total, potrivit Agerpres.

Numărul total de înnoptări în aceeași perioadă a fost de 1.588.922, cele mai multe înregistrându-se în luna mai (382.999), iar cele mai puține în ianuarie (265.383). Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fluctuat între 37,4% în ianuarie și 54,9% în mai 2025.

La nivel național, structurile de primire turistică, inclusiv apartamentele și camerele de închiriat, au înregistrat între 1 ianuarie și 31 mai 2025 un total de 4,49 milioane sosiri, în creștere cu 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Înnoptările au însumat 8,74 milioane, marcând un avans de 3,1% comparativ cu perioada similară din 2024.