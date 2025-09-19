Cele mai frecvente escrocherii din Centrul Vechi. Mulți turiști sunt păcăliți

Centrul Vechi al Bucureștiului, cu străzile sale pietruite și atmosfera vibrantă, atrage anual mii de turiști din întreaga lume. Însă, sub farmecul său istoric, se ascund numeroase capcane pentru vizitatori. Escrocheriile care vizează turiștii sunt diverse și sofisticate, iar victimele sunt adesea nevinovate și neinformate, au avertizat agenții de turism.

Un caz notoriu a fost descoperit în iunie 2024, când 16 persoane, inclusiv administratori și angajați ai unor baruri din Centrul Vechi, au fost trimise în judecată pentru fraude împotriva turiștilor străini. Prejudiciul estimat a fost de 410.000 de lei.

Metoda folosită consta în ademenirea vizitatorilor cu prețuri mici și oferte atractive, urmate de adăugarea unor taxe suplimentare pe nota de plată. Mai grav, unii turiști au fost aduși în stare de ebrietate și le-au fost furate datele de pe cardurile bancare prin recunoaștere facială.

Magazinele de suveniruri din Centrul Vechi sunt adesea pline de produse care se pretind a fi tradiționale sau artizanale. Cu toate acestea, multe dintre aceste obiecte sunt fabricate în masă și importate, având prețuri mult mai mari decât valoarea lor reală.

Vânzătorii pot insista asupra autenticitații produselor, folosind povești elaborate pentru a convinge cumpărătorii să plătească sume considerabile.

Pe străzile pietonale din Centrul Vechi, turiștii pot întâlni persoane care se oferă să le facă fotografii sau să le ajute să găsească o anumită locație. După ce acceptă ajutorul, vizitatorii descoperă că au fost înșelați cu sume mari de bani sau că le-au fost furate obiecte personale.

De asemenea, există cazuri în care „fotografii” cer sume exagerate pentru serviciile lor, invocând echipamente scumpe sau editare profesională.

Turiștii care aleg să se deplaseze cu taxiuri sau vehicule de transport alternativ în Centrul Vechi riscă să fie supraîncărcați cu taxe. Există șoferi care pretind că sunt autorizați pentru transport turistic, dar care aplică tarife mult mai mari decât cele legale. Unii dintre aceștia pot refuza să folosească aparatul de taxat sau pot solicita sume suplimentare după finalizarea cursei.

În era digitală, turiștii pot fi victime ale escrocheriilor online. Codurile QR afișate în restaurante sau pe tarabe pot redirecționa utilizatorii către site-uri false pentru plata cardului. De asemenea, rețelele Wi-Fi gratuite pot fi folosite pentru a intercepta datele personale sau bancare ale utilizatorilor. Este esențial ca vizitatorii să fie precauți și să evite accesarea conturilor sensibile pe rețele publice.

Pentru a evita să deveniți victime ale escrocheriilor, este recomandat să fiți vigilenți, să verificați prețurile înainte de a comanda sau a cumpăra și să evitați să acceptați ajutorul de la persoane necunoscute. În plus, este bine să utilizați aplicații de transport autorizate și să fiți precauți în privința datelor personale și financiare în mediul online.