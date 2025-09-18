Escrocherii pe aplicațiile de dating: profiluri false și capcane ascunse

Aplicațiile de dating sunt din ce în ce mai populare, dar și periculoase. De la Tinder și Bumble, până la Hinge sau Happn, milioane de oameni din întreaga lume caută conexiuni emoționale și romantice în mediul virtual, potrivit ultimelor studii.

În spatele algoritmilor care promit compatibilități perfecte se ascunde, însă, și o lume întunecată: cea a escrocilor care exploatează vulnerabilitățile celor aflați în căutarea dragostei.

Înșelătoriile online prin intermediul aplicațiilor de dating sunt în creștere, avertizează experții în securitate cibernetică. În multe cazuri, victimele ajung să piardă nu doar bani, ci și încrederea în oameni, fiind manipulate prin tehnici psihologice sofisticate.

Schema este, în general, similară: escrocii creează un profil fals, folosind fotografii atrăgătoare, uneori furate de pe rețelele sociale ale unor persoane reale. Mesajele inițiale sunt atent gândite pentru a inspira încredere, iar conversațiile se transformă rapid într-o relație aparent autentică.

Escrocul își joacă rolul perfect: este atent, comunicativ și disponibil emoțional. În timp, victima este făcută să creadă că a întâlnit „persoana potrivită”. De aici până la prima cerere de bani este doar un pas. Motivele invocate variază: o urgență medicală, un accident, o oportunitate de afaceri care nu trebuie ratată sau, mai recent, blocarea conturilor bancare în străinătate.

O altă metodă este mutarea conversației de pe aplicația de dating pe alte platforme, cum ar fi WhatsApp sau Telegram, unde este mai dificil de urmărit activitatea.

Cel mai cunoscut exemplu este cel al „escrocului de pe Tinder”, Simon Leviev (numele real Shimon Hayut), un israelian care a păcălit femei din mai multe țări, pretinzând că este moștenitorul unui imperiu de diamante.

În documentarul difuzat de Netflix, mai multe victime au povestit cum au fost convinse să îi trimită sume uriașe de bani pentru a-l ajuta să „scape” de dușmani imaginari sau pentru a-și rezolva problemele financiare urgente.

Leviev a fost arestat în 2019, în Grecia, după ce a încercat să folosească documente false. Deși a fost condamnat în Israel pentru fraude și alte infracțiuni, a executat doar o parte din pedeapsă și a fost eliberat relativ repede.

Recent, presa internațională a relatat că acesta a fost din nou reținut pentru suspiciuni legate de utilizarea unor documente contrafăcute.

Fenomenul nu ocolește nici România. Poliția a primit în ultimii ani tot mai multe plângeri din partea celor care au cunoscut „marea iubire” pe o aplicație de dating, doar pentru a descoperi ulterior că au fost victime ale unei fraude.

În unele cazuri, escrocii se dau drept cetățeni străini care lucrează pe platforme petroliere, în armata americană sau în domenii exotice, unde prezența fizică este imposibilă pentru o perioadă lungă.

După câteva săptămâni de conversații intense, victima primește o cerere: bani pentru un bilet de avion, pentru taxe vamale sau pentru a putea încasa un presupus colet. Din păcate, odată ce transferul este făcut, „iubitul” sau „iubita” dispare, iar conturile sunt șterse.

În 2023, un caz relatat în presa românească a arătat cum o femeie a fost păcălită să trimită peste 20.000 de euro unui bărbat cunoscut pe internet, care pretindea că este medic militar în misiune. În final, anchetatorii au descoperit că în spatele profilului se afla o rețea internațională de fraudatori.

Specialiștii avertizează că aceste înșelătorii nu vizează doar câștigul material. Uneori, scopul este obținerea de informații personale, care ulterior pot fi folosite pentru șantaj. În alte cazuri, escrocii trimit fotografii compromițătoare și cer la schimb imagini intime, pe care ulterior le folosesc pentru a amenința victimele.

În plus, există și o variantă mai subtilă a acestor fraude, numită „pig butchering” (în traducere liberă, „îngrășarea porcului”), în care victimele sunt convinse treptat să investească în scheme financiare false, prezentate ca oportunități de trading în criptomonede. Relația sentimentală servește doar ca pretext pentru a câștiga încrederea și a manipula deciziile financiare.

Contrar prejudecăților, victimele nu sunt doar persoane naive sau lipsite de educație. Ultimele cercetări arată că și profesioniști cu studii superioare pot fi prinși în capcana acestor escrocherii, mai ales atunci când trec prin perioade vulnerabile din viața personală. Dorința de a găsi un partener și nevoia de conexiune emoțională sunt exploatate la maximum de fraudatori.

Escrocii folosesc tehnici de manipulare emoțională avansată: mențin contactul constant, trimit mesaje de „bună dimineața” și „noapte bună”, își împărtășesc povești false despre copilăria lor sau despre greutăți trecute. Astfel, creează un sentiment de intimitate rapidă, care face victimele să își piardă prudența.

Potrivit raportului FBI privind criminalitatea informatică, în 2022, americanii au pierdut peste 650 de milioane de dolari în urma escrocheriilor romantice online. Fenomenul este considerat unul dintre cele mai profitabile tipuri de fraudă cibernetică, după ransomware și schemele de investiții false.

În Europa, autoritățile au lansat campanii de conștientizare, îndemnând utilizatorii să fie atenți la semnele clasice: cereri de bani, evitarea întâlnirilor față în față, povești dramatice sau presiuni emoționale.