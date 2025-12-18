Val de țepe la cazările pentru Crăciun și Revelion. Metoda prin care un prahovean a reușit să păcălească turiștii

Țepele la cazare apar an de an în România, mai ales de Sărbători, când cererea pentru locurile de cazare crește semnificativ. Mulți turiști caută pensiuni sau hoteluri în zonele montane cunoscute, iar prețurile ridicate fac din aceste vacanțe un potențial câștig pentru infractori. Un caz recent a fost înregistrat pe Valea Prahovei.

Un prahovean este cercetat pentru înșelăciune, după ce a obținut mii de lei printr-un anunț în care pretindea că închiriază o pensiune la munte de Revelion, Până acum, polițiștii au identificat doi păgubiți, unul din București și unul din Teleorman.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul lunii noiembrie 2025, un bărbat ar fi indus în eroare două persoane din municipiul Bucureşti şi judeţul Teleorman, obţinând în mod fraudulos suma totală de aproximativ 4.000 de lei. Acesta ar fi postat anunţuri online privind închirierea fictivă a unei pensiuni pentru perioada Revelionului 2025–2026”, informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Prahova (IPJ) , care instrumentează acest caz.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că bărbatul a postat online anunţuri conform cărora închiria o pensiune în Săcele, judeţul Braşov, fără a deţine unitatea de cazare. După ce a primit bani sub formă de avans pentru vacanţa de Revelion, el şi-a închis telefonul iar păgubiţii nu l-au mai putut contacta.

Joi dimineaţă, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Câmpina au făcut o percheziţie domiciliară la locuinţa suspectului, în comuna Şotrile.

Ulterior, acesta a fost dus la Poliție pentru audieri. Investigațiile continuă pentru a stabili dacă există și alte victime.

În noiembrie, proprietara unei cabane din Maramureș a povestit pe TikTok că escrocii i-au preluat pozele de pe Facebook și au creat anunțuri false, pretinzând că unitatea sa ar fi disponibilă pentru Revelion.

Proprietara cabanei a tras un semnal de alarmă pentru turiști, îndemnându-i să fie atenți atunci când fac o rezervare pentru Crăciun sau Revelion.

„Aveți mare grijă de la cine închiriați cabane de sărbători. Noi am pățit-o. Au preluat poze de pe profilul nostru de Facebook și au creat anunț că ar fi disponibilă de Revelion. Cabana noastră nu mai e disponibilă de Revelion. Informați-vă înainte să rezervați, că s-ar putea să rămâneți fără cazare de Anul Nou și cu banii luați”, a spus ea.