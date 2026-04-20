Cele mai sigure țări pentru femeile care aleg să călătorească singure în 2026

Tot mai multe femei aleg să călătorească singure, însă siguranța rămâne criteriul care cântărește cel mai mult în alegerea unei destinații. Un sondaj realizat în februarie 2026 de Talker Research pentru Road Scholar arată că 59% dintre respondenți au indicat plimbările pe jos pe timpul nopții drept principalul motiv de ezitare când vine vorba despre vacanțele solo. În plus, femeile s-au declarat mai preocupate decât bărbații de siguranță ca obstacol în fața acestui tip de călătorie.

În lipsa unui indice unic care să măsoare cât de sigure sunt țările pentru femeile care pleacă singure la drum, analiza a fost construită pe baza celui mai recent indice Women, Peace and Security al Georgetown University, a Indicelui Global al Păcii și a mărturiilor unor femei care au călătorit singure și au povestit unde s-au simțit cel mai confortabil.

Costa Rica este una dintre țările care au ieșit în evidență în 2026 atât prin evoluția din clasamente, cât și prin experiențele pozitive relatate de femeile care au călătorit singure acolo. Statul din America Centrală a fost numit recent una dintre cele mai fericite țări din lume și a înregistrat, în același timp, una dintre cele mai puternice urcări în indicele WPS, de pe locul 60 pe 34.

Această evoluție reflectă schimbări mai ample care țin de incluziunea și siguranța femeilor, pe fondul unui interes tot mai mare pentru Costa Rica și din partea lucrătorilor la distanță, atrași inclusiv de viza pentru nomazi digitali. Pentru multe femei, destinația are avantajul unui mediu social în care interacțiunea vine natural.

„Costa Rica este unul dintre cele mai ușoare locuri din lume pentru a cunoaște oameni ca femeie singură”, a declarat Molly Gagnon, agent de turism specializat în călătorii solo pentru BBC.

Pentru femeile aflate la prima călătorie solo în Costa Rica, recomandarea ei este să rezerve de la început una sau două activități structurate, precum o lecție de surf sau o drumeție ghidată, tocmai pentru a facilita contactul cu alți oameni. În plus, ea recomandă hotelurile mici și pensiunile sociale în locul cazărilor izolate.

Estonia se află pe locul 11 în indicele WPS, cea mai bună poziție din istoria sa, după îmbunătățiri importante în sănătatea femeilor, incluziunea financiară și percepția asupra siguranței în comunitate. În plus, țara ocupă locul 24 în Indicele Global al Păcii, ceea ce reflectă niveluri scăzute ale criminalității și stabilitate politică. Pentru femeile care călătoresc singure, Estonia este descrisă drept un loc în care sentimentul de siguranță apare rapid.

Centrul vechi al Tallinnului, inclus în patrimoniul UNESCO, este prezentat drept unul dintre cele mai bune puncte de plecare pentru o călătorie solo. Potrivit acesteia, orașul este ușor de parcurs și primitor pentru cineva care explorează singur.

La vest de Tallinn, Parcul Natural Tabasalu este recomandat ca alternativă pentru cei care caută natură și liniște. Acolo, stâncile de calcar se ridică deasupra Mării Baltice, iar atmosfera este descrisă ca fiind calmă și sigură.

Vietnam ocupă locul 38 în Indicele Global al Păcii, după o urcare de trei poziții de la un an la altul, și rămâne una dintre țările cel mai bine clasate din Asia de Sud-Est. În același timp, scorurile sale din indicele WPS sunt considerate relativ bune în comparație cu statele vecine, mai ales în ceea ce privește percepția femeilor asupra siguranței comunitare. Pentru femeile care călătoresc singure, Vietnamul este prezentat drept o țară unde contactul cu oamenii vine firesc și unde experiențele sociale apar spontan, fără să fie nevoie de mult efort.

Ea recomandă călătorilor solo să intre mai ușor în ritmul țării prin tururi în grupuri mici, axate pe activități diverse, de la gătit și mâncare până la trasee pe motocicletă. În același timp, susține că experiența completă vine și din apropierea de localnici.

Uruguay a înregistrat la rândul său o urcare puternică în indicele WPS, de pe locul 59 pe 35, susținută de scoruri ridicate la capitole precum justiția și siguranța, inclusiv prin niveluri scăzute ale violenței împotriva femeilor. În Indicele Global al Păcii, este clasată ca a doua cea mai pașnică țară din America de Sud, imediat după Argentina.

Claudia Tavani, care a scris despre experiența sa pe blogul personal, a relatat că atmosfera a fost primul lucru care i-a atras atenția încă de la sosire. Printre punctele forte ale unei călătorii solo în Uruguay se numără Colonia del Sacramento, în special Barrio Histórico, unde se găsesc multe dintre atracțiile cele mai cunoscute.

În Montevideo, o opțiune simplă de explorare este închirierea unei biciclete și plimbarea pe ramblas, de-a lungul Rio de la Plata.

Norvegia se află pe locul al treilea în indicele WPS, la egalitate cu Suedia, și obține constant scoruri mari la protecții sociale, egalitate salarială și siguranță în comunitate. Țara s-a menținut în primele trei poziții încă de la lansarea indicelui, în 2017.

Sistemul său de protecție socială, care include asistență medicală universală, concediu parental și îngrijire a copiilor finanțată de stat, susține o cultură în care femeile participă activ în piața muncii și în viața publică.

Pentru femeile care călătoresc singure, Norvegia atrage nu doar prin siguranță, ci și prin natură.Pentru o călătorie solo, recomandarea celor care deja au avut parte de această experiență este închirierea unei mașini și planificarea unui traseu prin satele mici, cu suficient timp liber lăsat neprogramat.

Cele cinci țări evidențiate în 2026 nu sunt identice, însă împărtășesc câteva caracteristici care contează pentru femeile care călătoresc singure: nivel ridicat al siguranței percepute, stabilitate, interacțiuni sociale naturale și un mediu în care independența feminină nu este privită ca o excepție. De la plajele și comunitățile deschise din Costa Rica până la ordinea și calmul din Estonia și Norvegia, de la căldura interacțiunilor cotidiene din Vietnam până la ritmul relaxat din Uruguay, aceste destinații sunt prezentate ca exemple de locuri unde călătoriile solo pot fi trăite cu mai multă încredere.

În condițiile în care siguranța rămâne principala ezitare pentru multe femei, astfel de clasamente și experiențe concrete devin repere importante pentru alegerea următoarei destinații.