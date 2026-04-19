Istanbul și Antalya luate cu asalt de iranieni! Acestia investesc masiv în imobiliare în Turcia

Istanbul și Antalya luate cu asalt de iranieni a relatat Türkiye Gazetesi !Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu declanșează un val masiv de investiții imobiliare. Cetățenii iranieni au început să cumpere locuințe în Turcia cu o frecvență amețitoare, înregistrând o creștere de 200% a cererii pe fondul instabilității regionale și al blocadei din Strâmtoarea Hormuz.

Instabilitatea politică și norii de război transformă piața imobiliară din Turcia într-un magnet pentru capitalul străin. Conform publicației Türkiye Gazetesi, iranienii au devenit unul dintre cele mai active grupuri de cumpărători externi, căutând siguranță departe de zonele de conflict.

Interesul iranian pentru proprietățile din Turcia nu este nou, însă ritmul actual este fără precedent. Datele pentru anul 2025 arată o dinamică clară:

Creșterea de 200% a cererii nu este întâmplătoare, ci este strâns legată de escaladarea militară. Decizia Iranului de a închide Strâmtoarea Hormuz pentru transportul maritim comercial a creat un efect de domino în economia regională.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a condiționat redeschiderea strâmtorii de ridicarea blocadei navale impuse de SUA. În acest context tensionat:

Risc de securitate: Armata iraniană a avertizat că orice navă care se apropie de strâmtoare va fi atacată, fiind considerată „colaboratoare cu inamicul”. Incertitudine economică: Pentru clasa de mijloc și investitorii din Iran, achiziția unei locuințe în Turcia reprezintă o „poliță de asigurare” și o metodă de a-și proteja economiile de o eventuală prăbușire a monedei locale sau de extinderea conflictului.

Turcia rămâne una dintre puținele țări care permit tranzacții relativ facile pentru cetățenii iranieni, oferind în schimbul investițiilor imobiliare avantaje legate de rezidență sau chiar cetățenie.

"Pe fondul escaladării tensiunilor, imobiliarele din Turcia nu mai sunt doar investiții, ci rute de evacuare a capitalului," notează analiștii consultați de presa turcă.

Dacă blocada din Strâmtoarea Hormuz persistă, specialiștii estimează că prețurile în zone precum Antalya ar putea crește semnificativ, alimentate de cererea externă agresivă. Pentru românii care dețin proprietăți sau intenționează să investească în Turcia, această presiune iraniană și rusă asupra pieței înseamnă o apreciere rapidă a valorii activelor, dar și o concurență mult mai mare la achiziție.