Plajele din Baleare și Canare rivalizează cu cele din Caraibe

Când vine vorba de plajă, Spania ascunde adevărate comori tropicale care rivalizează cu faimoasele insule din Caraibe. Insulele Baleare și Canare, supranumite adesea „Caraibele Spaniei”, impresionează prin nisipul fin, apele cristaline și peisajele naturale spectaculoase, informează Metro.

Experții în turism afirmă că aceste plaje combină frumusețea naturală cu servicii turistice de top, transformând fiecare vacanță într-o experiență de neuitat. De la apusuri spectaculoase până la restaurante tradiționale lângă mare, „Caraibele spaniole” promit o evadare completă de cotidian.

Dacă îți dorești o experiență diferită, nord-vestul Spaniei ascunde un adevărat colț de descoperit: Galicia (foto). Deși Santiago de Compostela atrage mii de pelerini ca destinație finală a faimosului Camino de Santiago, această regiune are mult mai multe de oferit dincolo de faimoasa sa capitală.

Cu un climat blând pe tot parcursul anului și o diversitate incredibilă a peisajului, aceste insule nu sunt doar o destinație de vară, ci un refugiu perfect pentru cei care caută relaxare sau pur și simplu să admire una dintre cele mai frumoase plaje din lume.

În largul coastei Rías Baixas din Galicia, se află Insulele Cíes, un trio de insule care fascinează prin peisajele spectaculoase și apele turcoaz, adesea comparate cu cele ale Caraibelor. Denumite de romani „insulele zeilor”, aceste insule fac parte astăzi din Parcul Național Insulele Atlantice, protejat de UNESCO.

În trecut, înainte de restricțiile introduse în 2017, mii de turiști vizitau zilnic insulele în sezonul estival. În prezent, accesul este limitat la 1.800 de vizitatori pe zi între 15 mai și 15 septembrie, iar după această perioadă plafonul scade la 450 de persoane zilnic. Camparea este permisă doar în zona oficială, între Semana Santa și sfârșitul lunii septembrie.

Cea mai cunoscută atracție a Insulelor Cíes este plaja Rodas, inclusă în topul celor mai bune 50 de plaje din lume. Juriul care a evaluat-o a descris-o ca pe „un paradis caraibian ascuns în Europa”, cu nisip alb, ape limpezi și calm, înconjurată de păduri de pini și dune pitorești.

Pentru cei care caută liniște, Praia das Figueiras și Praia das Margaritas oferă alternative mai retrase, în mijlocul vegetației. Activitățile pe insule includ scufundări, canotaj și explorarea punctului de belvedere Faro de Cíes, care oferă priveliști impresionante asupra coastei galiciene.

Străduțele înguste din Pontevedra poartă vizitatorii într-o călătorie înapoi în timp, între clădiri cu arhitectură renascentistă și barocă. Farmecul orașului se datorează, în mare parte, restricțiilor stricte privind traficul auto: din 1999, centrul său medieval, întins pe 300.000 de metri pătrați, a devenit integral pietonal. Fără claxoanele și aglomerația mașinilor, plimbările prin oraș devin relaxante, iar atmosfera degajată îl face ideal pentru turiști.

Rachel White, expertă în călătorii la Vintage Travel, care a petrecut numeroase veri în Galicia, recomandă cu căldură orașul vechi din Pontevedra. „Este unul dintre cele mai bine conservate cartiere din Galicia, cu clădiri de patrimoniu impresionante”, spune ea, menționând Mănăstirea San Domingos, Bazilica Santa María la Mayor și Mănăstirea San Francisco.

Pentru Rachel, momentul preferat rămâne prânzul în Plaza de la Leña, piață cunoscută pentru restaurantele sale ce combină relaxarea cu eleganța. „Cei care iubesc fructele de mare nu ar trebui să rateze Trasmallo Restaurante”, recomandă ea.

După o plimbare prin centrul istoric, o excursie scurtă de 20 de minute cu mașina de-a lungul coastei duce vizitatorii la Combarro, un sat pescăresc pitoresc pe Ria de Pontevedra. Aici, malurile sunt animate de căsuțe tradiționale cu jardiniere pline de flori, iar plajele din zonă, cu nisip fin și ape liniștite, amintesc de destinații exotice, oferind locuri perfecte pentru relaxare și fotografii de neuitat.

A Coruña, oraș de coastă din nord-vestul Spaniei, atrage vizitatori prin atmosfera sa relaxată și este adesea descris de turiști ca fiind „unul dintre cele mai captivante locuri de vizitat în Spania pe timpul verii”.

Un simbol al orașului este Turnul lui Hercule, cel mai vechi far roman funcțional din lume, construit în anul 1 d.Hr. și inclus în 2009 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Vizitatorii pot urca cele 234 de trepte ale turnului pentru a admira priveliști impresionante asupra Oceanului Atlantic. Biletul de intrare este 3 euro.

Pentru pasionații de bere, A Coruña oferă o experiență locală autentică la fabrica de bere Estrella Galicia. Muzeul fabricii permite turiștilor să participe la un tur ghidat de două ore și să deguste produsele locale, totul pentru aproximativ 29 de lire sterline.

Plajele urbane sunt alte puncte de atracție, cu șase plaje și numeroase golfuri în apropiere. Praia de Riazor rămâne favorita turiștilor, datorită promenadei animate, barurilor de pe plajă și restaurantelor cu tapas.

Gastronomia orașului este la fel de atractivă, iar restaurantul Artabria, situat la câțiva pași de promenadă și menționat în Ghidul Michelin, propune preparate tradiționale, precum orez cu creveți roșii și crochete de fructe de mare de casă.