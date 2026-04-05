Valencia înăsprește regulile pentru închirierile de vacanță

Valencia continuă să fie una dintre destinațiile favorite ale turiștilor din întreaga Europă. Creșterea constantă a numărului de vizitatori a determinat însă autoritățile locale să intervină cu reglementări mai stricte privind închirierile de vacanță, informează timeout.com.

Noile reglementări stabilesc că locuințele de vacanță nu pot depăși 2% din totalul locuințelor disponibile în fiecare cartier. În ultimii doi ani, nemulțumirea localnicilor din Spania față de turism a crescut semnificativ, iar după proteste ample, autoritățile au introdus o serie de măsuri legislative: taxe pentru vizitatori, plafoane de turiști și reguli stricte privind comportamentul în zonele turistice, aplicate în întreaga țară.

În contextul acestor modificări, proprietarii care doresc să închirieze locuințele pe termen scurt vor fi obligați să respecte norme stricte privind autorizațiile și siguranța, iar controalele vor fi intensificate pentru a preveni activitățile ilegale.

Totuși, Valencia rămâne un magnet pentru turiști, oferind atracții culturale de renume precum Institutul Valencià d'Art Modern și Orașul Artelor și Științelor (CAC), restaurante iconice ca Casa Montaña și La Pépica, dar și plaje renumite, care fac din oraș o destinație de top pe litoralul spaniol.

Creșterea turismului a adus beneficii economice, dar și efecte nedorite: prețuri mai mari și lipsa locuințelor pentru localnici. În răspuns, autoritățile locale au impus limite stricte pentru închirierile pe termen scurt.

Mai exact, conform noilor reguli, în fiecare cartier al orașului, locuințele destinate turismului nu pot depăși două procente din totalul disponibil. Decizia, adoptată recent de Consiliul Local, face parte dintr-un pachet mai larg de modificări ale normelor urbanistice pentru centrul orașului. În plus, aproape toate locuințele noi, 98% din ele, vor fi rezervate exclusiv pentru uz rezidențial.

Primarul María José Catalá a salutat măsura, subliniind că Valencia rămâne „un oraș rezidențial, unde locuințele sunt pentru locuitori”. Totuși, nu toți sunt convinși de eficiența noilor reguli stârnind nemulțumiri.

Francisco Guardeño, reprezentant al Federației Asociațiilor de Vecinătate din Valencia, avertizează că sectorul cazărilor turistice „funcționează în mare parte în afara reglementărilor”, fiind aproape dublu față de unitățile hoteliere. „Și aceasta este problema pe care propunerea pe care o avem în față nu o rezolvă”, a subliniat Francisco Guardeño.

Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania, este o destinație care îmbină armonios istoria bogată cu inovația contemporană. Cunoscut pentru centrul său vechi plin de clădiri istorice și străzi pietruite, orașul este și un exemplu de dezvoltare urbană modernă, cu zone futuriste precum Orașul Artelor și Științelor.

Pe lângă arhitectura impresionantă, Valencia este renumită pentru gastronomia sa, în special pentru paella, un simbol al bucătăriei tradiționale spaniole. Festivalurile locale, precum Las Fallas, aduc orașul la viață cu parade spectaculoase și focuri de artificii care atrag vizitatori din întreaga lume.

Climatul blând și plajele întinse fac din Valencia o destinație atractivă atât pentru turiști, cât și pentru localnici care caută relaxare și recreere. În plus, orașul a devenit un centru cultural important, oferind muzee, galerii și evenimente care reflectă diversitatea sa artistică.

În Centrul istoric se află:

Catedrala din Valencia: cu turnul Miguelete, de unde se vede panorama orașului.

Plaza de la Virgen: un loc plin de viață, înconjurat de clădiri istorice și cafenele.

Lonja de la Seda: patrimoniu UNESCO, un exemplu impresionant de arhitectură gotică civilă.

Orașul Artelor și Științelor, un complex futurist cu muzee, acvarii și un planetariu.

L’Hemisfèric – cinema IMAX și planetariu.

L’Oceanogràfic – cel mai mare acvariu din Europa, cu specii marine din întreaga lume.

Plaje și natură:

Playa de la Malvarrosa și Playa de las Arenas: ideale pentru relaxare și sporturi nautice.

Grădinile Turia: un parc lung, creat pe vechiul albie al râului Turia, perfect pentru plimbări sau ciclism.

Muzee de vizitat:

Museo de Bellas Artes: artă clasică și contemporană.

IVAM: Institutul de Artă Modernă din Valencia.

Piețe locale

Mercado Central: o piață vibrantă unde poți descoperi produse locale.

Barrio del Carmen: un cartier boem cu străzi pline de graffiti, cafenele și viață de noapte.