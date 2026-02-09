Un oraș italian cucerește titlul de „cel mai primitor din lume”

Un oraș din Italia a fost recent desemnat „cel mai primitor din lume”, după ce vizitatori din întreaga lume au apreciat căldura și ospitalitatea localnicilor. Comportamentul prietenos al locuitorilor, atmosfera relaxată și serviciile turistice de calitate au contribuit decisiv la această recunoaștere internațională, informează Express.

Booking.com a dezvăluit recent care orașe din lume oferă cea mai caldă primire turiștilor în căutarea uneivacanțe de neuitat. În clasament, Marea Britanie și-a adjudecat mai multe poziții, cu Harrogate în frunte, desemnat cel mai ospitalier oraș britanic.

Pe plan internațional, însă, titlul de „cel mai primitor oraș din lume” revine orașului italian Montepulciano. Amplasat în inima Toscanei, acest oraș micuț impresionează prin bogăția patrimoniului său.

Cu o populație de aproximativ 14.000 de locuitori, Montepulciano se află pe un deal cu priveliști spectaculoase asupra peisajului rural scăldat de soarele italian. Turismul joacă un rol esențial în economia locală încă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Trecutul orașului Montepulciano se reflectă direct în arhitectura sa, ceea ce i-a adus renumele de „Perla Cinquecento”. Clădirile au fost concepute cu meticulozitate de arhitecții vremii, iar plimbarea prin străduțele înguste ale orașului oferă vizitatorilor senzația unei călătorii înapoi în timp, prin secolele care i-au modelat identitatea.

Montepulciano se remarcă prin clădirile sale impresionante, printre care se numără impunătorul Duomo, ridicat între secolele XVI și XVII. Primăria orașului, o capodoperă a arhitecturii renascentiste, poartă semnătura unor maeștri veniți din Florența.

Orașul se dovedește extrem de prietenos cu pietonii: majoritatea străzilor sunt dedicate exclusiv mersului pe jos. Pentru a simți cu adevărat pulsul vieții locale, vizitatorii sunt invitați să parcurgă strada principală, care se întinde pe aproape 1,6 kilometri și găzduiește magazine autentice și restaurante fermecătoare, gestionate de antreprenori locali.

Pe lângă farmecul specific orășelelor toscane, Montepulciano impresionează și prin vasta tradiție culinară și viticolă. Regiunea din jurul orașului este renumită pentru podgoriile sale, iar vinul local, recunoscut la nivel național, atrăgând cunoscători și turiști din întreaga lume.

Montepulciano, bijuteria Toscanei, nu încântă doar prin peisajele sale pitorești și vinurile celebre, ci și prin tradițiile sale fascinante, care au rezistat trecerii timpului. Printre acestea se numără celebra sărbătoare „Bravio delle Botti”, unde participanții rostogolesc pe străzile orașului butoaie uriașe de vin, un ritual care datează încă din secolul al XIV-lea și care continuă să atragă turiștii.

„Bravìo delle Botti” este o provocare între opt cartiere: Cagnano, Collazzi, Le Coste, Gracciano, Poggiolo, San Donato, Talosa și Voltaia, toate situate în centrul istoric al orașului. Concurenții rostogolesc butoaie cu o greutate de aproximativ 80 kg fiecare de-a lungul unui traseu în pantă de peste un kilometru.

Butoaiele sunt împinse de către doi concurenți pe traseul cursei ce șerpuiește pe străzile fermecătoare ale centrului istoric al orașului, ajungând la linia de sosire în fața Catedralei din Piazza Grande.

Pe lângă orașul italian Montepulciano, care se află în fruntea clasamentului celor mai primitoare orașe de pe planetă, realizat de Booking.com, în top se mai află următoarele destinații:

Montepulciano, Italia,

Magong, Taiwan,

San Martín de los Andes, Argentina,

Harrogate, Regatul Unit,

Fredericksburg, Texas, Statele Unite,

Pirenópolis, Brazilia,

Swakopmund, Namibia,

Takayama, Japonia,

Noosa Heads, Australia,

Klaipeda, Lituania.