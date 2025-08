Social Țeapă la cazare. Proprietarii pun aceeași cameră pe mai multe site-uri







Ca să se asigure că nu rămân cu proprietatea neînchiriată nicio zi, proprietarii apelează de multe ori la mai multe platforme. Doar că se întâmple și suprapunere de rezervări, ceee ce duce la neînțelegeri.

Turismul românesc mai are multe de rezolvat. Printre altele și faptul că unii proprietari rezervă aceiași prorpietate de mai multe ori. ”Vreau să atrag atenția asupra unei proprietăți din Brașov, unde am o rezervare prin intermediul platformei Booking. Proprietarul mă contactează și îmi cere să anulez rezervarea, motivând că are de gând să vândă apartamentul.

De aici începe un lung dialog, susținând că nu are nicio obligație (legală) și apoi recurge la injurii! Disponilitatea proprietății în aplicație este până la finele lui mai 2026!”, a scris cineva pe un forum de călătorii.

„E vrăjeală, are apartamentul pe mai multe platforme, a luat cineva de pe airbnb de exemplu și n-a dezactivat pe Booking. Acum te sună pe tine să anulezi. Deschide ticket la booking să-ti dea despăgubire. Eu așa am primit 200 de ron pentru altă cazare mai mișto decât cea închiriată.La el nu vei mai merge oricum că e un …”, a scris o altă persoană ca răspuns. De altfel, majoritatea celor care au comentat au opinat în acest sens.

”Vrăjeală ieftină cum au toți proprietarii de pe la noi. De închis orice discuţie cu el şi mers la booking direct. O să vă rezolve problema”, a mai explicat cineva. Anul acesta, potrivit forumurilor de călătorii s-au înmulțit situațiile neplăcute.

Și din partea proprietarilor, dar și din partea turiștilor. Iar lucrurile nu par să se termine, cel puțin nu în acest sezon estival. Inclusiv la multe cazări din străinătate au fost probleme și de o parte și de cealaltă. De cele mai multe ori acestea au fost manageriate prin intermediul platformei de călătorii.