Cum l-a ajutat Dumnezeu pe Radu Miruță să încaseze două salarii: Cazarea e plătită de Parlament

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că încasează lunar 12.000 de lei din funcţia de ministru şi 10.800 de lei din cea de parlamentar, precizând că legea permite cumulul celor două salarii şi că Parlamentul îi asigură, totodată, plata cazării.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat în emisiunea „România Politică”, de la Prima News, că salariul său este de 12.000 de lei, la care se adaugă indemnizaţia de parlamentar, în valoare de 10.800 de lei. El a precizat că încasează aceste sume în baza legii, întrucât este atât membru al Guvernului, cât şi al Parlamentului.

„Sigur, mă iau de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Nu mă vait pentru asta, că m-a ajutat Dumnezeu şi am câştigat” a declarat Radu Miruță.

Întrebat despre cumulul indemnizaţiilor, Miruţă a afirmat că legea permite plata salariului atât pentru funcţia de ministru, cât şi pentru cea de parlamentar.

Ministrul a declarat că are dreptul la cazare atât din partea Parlamentului, cât şi a Guvernului, dar a ales să beneficieze de o singură formă de cazare, considerând exagerat să le folosească pe ambele. El a precizat că nu a dorit să încaseze acest drept de două ori.

Miruţă a precizat că Parlamentul este instituţia care îi plăteşte cazarea, explicând că mandatul de parlamentar are o durată de patru ani, spre deosebire de cel de ministru. Acesta a menţionat că locuieşte într-un apartament din zona Iuliu Maniu, în sectorul 6, unde a locuit şi anterior.

Miruță a respins acuzațiile de incompatibilitate apărute în spațiul public, susținând că acestea s-au bazat pe interpretări greșite și pe prezentarea incompletă a unor documente oficiale. El a afirmat că nu s-a aflat niciodată în situație de incompatibilitate, nici ca expert tehnic judiciar, nici ca persoană fizică autorizată.

Ministrul a explicat că s-a retras din munca experților tehnici judiciari din motive practice și nu din cauza unei incompatibilități. Radu Miruță a declarat că legislația a permis cumulul dintre mandatul de deputat și activitatea de expert tehnic judiciar, ceea ce a fost confirmat și de o adresă a Agenției Naționale de Integritate.