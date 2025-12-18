Propunerea USR pentru Apărare, contestată: Ponta invocă incompatibilitatea lui Miruță

Victor Ponta a sesizat, printr-o postare pe Facebook, pe președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan privind incompatibilitatea lui Radu Miruță cu funcția de Ministru al Apărării.

Deputatul Victor Ponta i-a informat oficial pe președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, printr-o postare pe Facebook, că Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării, se află într-o stare de incompatibilitate. Sesizarea este însoțită de un document emis de Agenția Națională de Integritate.

”Consider esențial ca ANI și Justiția să fie lăsate să funcționeze în mod independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară. Presiunile exercitate de către USR asupra ANI și a sistemului judiciar nu trebuie să se dovedească eficiente, indiferent de persoana vizată.” a declarat acesta.

Potrivit deputatului, starea de incompatibilitate a lui Miruță ar putea afecta grav activitatea Ministerului Apărării și funcționarea guvernamentală, inclusiv în domenii strategice. Ponta a precizat că această situație trebuie adusă în atenția autorităților competente înainte de ocuparea oficială a funcției.

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta afirmă că Agenția Națională de Integritate a stabilit că exercitarea simultană a calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) constituie o situație de incompatibilitate. Deputatul a atașat documente care susțin această afirmație.

Printre acestea se numără o adresă a Oficiului Național al Registrului Comerțului, din care rezultă că Radu Miruță a fost înregistrat ca PFA în perioada în care își exercita mandatul de deputat. Sesizarea vizează posibila afectare a funcțiilor pentru care a fost propus.

Victor Ponta a menționat o decizie a Ministerului Justiției din 11 aprilie 2023, prin care Radu Miruță a fost suspendat, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar pentru incompatibilitate. Documentul este citat în contextul propunerii sale pentru Ministerul Apărării.

