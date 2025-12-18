Politica

Propunerea USR pentru Apărare, contestată: Ponta invocă incompatibilitatea lui Miruță

Propunerea USR pentru Apărare, contestată: Ponta invocă incompatibilitatea lui MiruțăVictor Ponta. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Victor Ponta a sesizat, printr-o postare pe Facebook, pe președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan privind incompatibilitatea lui Radu Miruță cu funcția de Ministru al Apărării.

Victor Ponta semnalează oficial incompatibilitatea lui Radu Miruță

Deputatul Victor Ponta i-a informat oficial pe președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, printr-o postare pe Facebook, că Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării, se află într-o stare de incompatibilitate. Sesizarea este însoțită de un document emis de Agenția Națională de Integritate.

”Consider esențial ca ANI și Justiția să fie lăsate să funcționeze în mod independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară. Presiunile exercitate de către USR asupra ANI și a sistemului judiciar nu trebuie să se dovedească eficiente, indiferent de persoana vizată.” a declarat acesta.

Potrivit deputatului, starea de incompatibilitate a lui Miruță ar putea afecta grav activitatea Ministerului Apărării și funcționarea guvernamentală, inclusiv în domenii strategice. Ponta a precizat că această situație trebuie adusă în atenția autorităților competente înainte de ocuparea oficială a funcției.

Radu Miruță a fost înregistrat ca PFA în mandatul de deputat

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta afirmă că Agenția Națională de Integritate a stabilit că exercitarea simultană a calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) constituie o situație de incompatibilitate. Deputatul a atașat documente care susțin această afirmație.

Radu Miruță

Radu Miruță. Sursă foto: gov.ro

Printre acestea se numără o adresă a Oficiului Național al Registrului Comerțului, din care rezultă că Radu Miruță a fost înregistrat ca PFA în perioada în care își exercita mandatul de deputat. Sesizarea vizează posibila afectare a funcțiilor pentru care a fost propus.

Victor Ponta a menționat o decizie a Ministerului Justiției

Victor Ponta a menționat o decizie a Ministerului Justiției din 11 aprilie 2023, prin care Radu Miruță a fost suspendat, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar pentru incompatibilitate. Documentul este citat în contextul propunerii sale pentru Ministerul Apărării.

Deputatul a subliniat, în postarea sa, importanța respectării independenței Agenției Naționale de Integritate și a Justiției, inclusiv în acest caz, precum și în situații similare.

