Radu Miruță respinge acuzațiile de incompatibilitate. Clarificări legate de activitatea profesională

Ministrul Radu Miruță a respins acuzațiile de incompatibilitate apărute în spațiul public, susținând că acestea se bazează pe interpretări greșite și pe prezentarea incompletă a unor documente oficiale. Mesajul ministrului propus de USR pentru Apărare vine la scurt timp după ce Victor Ponta a publicat mai multe documente legate de activitatea acestuia.

Într-un comunicat transmis pentru Stiripesurse.ro, Miruță afirmă că nu s-a aflat în nicio situație de incompatibilitate nici în perioada în care a activat ca expert tehnic judiciar, nici în ceea ce privește activitatea sa ca persoană fizică autorizată.

Declarația vine după ce au fost aduse în discuție două posibile incompatibilități: una legată de presupusa suprapunere între mandatul de deputat și calitatea de expert tehnic judiciar, și cealaltă referitoare la menținerea unui PFA în perioada primului său mandat parlamentar, între 2020 și 2024. Ministrul susține că ambele acuzații sunt nefondate și a pus la dispoziția presei documentele care demonstrează clar situația sa juridică.

Legislația în vigoare prevede sancțiuni drastice, inclusiv interdicția de a ocupa funcții publice, în cazurile în care Agenția Națională de Integritate constată definitiv o incompatibilitate.

În privința primei acuzații, Radu Miruță susține că legislația nu interzice cumulul dintre mandatul de deputat și calitatea de expert tehnic judiciar. El face referire la o adresă a Agenției Naționale de Integritate, pe care o publică, prin care se confirmă că activitatea de expert tehnic judiciar nu este incompatibilă cu cea de parlamentar.

Ministrul spune că retragerea sa din tabloul experților tehnici judiciari nu a fost cauzată de vreo problemă de incompatibilitate, ci de motive practice. După câțiva ani de mandat parlamentar, a solicitat să fie scos din evidențele oficiale, deoarece nu mai putea onora solicitările de expertize din lipsă de timp. El subliniază că, chiar dacă ar fi continuat să efectueze expertize, situația nu ar fi generat incompatibilitate, ceea ce este confirmat atât de interpretarea ANI, cât și de prevederile legale.

A doua acuzație se referă la radierea PFA-ului său abia în 2024, ceea ce a dus la concluzia că între 2020 și 2024 ar fi exercitat simultan mandatul de deputat și o activitate economică incompatibilă. Miruță precizează însă că această interpretare se bazează pe un certificat constatator care reflectă doar ultima modificare, fără a arăta istoricul complet al PFA-ului.

Potrivit documentelor puse la dispoziție de ministru, în 2020 a fost depusă cererea de suspendare a activității PFA-ului, înregistrată oficial la Registrul Comerțului pe 19 ianuarie 2021, sub numărul 1147, la mai puțin de o lună după preluarea mandatului de deputat. Această suspendare este reflectată în istoricul complet al PFA-ului, document care nu a fost luat în considerare în acuzațiile apărute în spațiul public.

Ministrul explică că decizia de radiere definitivă a PFA-ului a fost luată abia în 2024, după obținerea celui de-al doilea mandat parlamentar, moment în care a considerat că nu mai există perspectiva reluării activității. Informațiile privind suspendarea și radierea PFA-ului sunt, potrivit lui Miruță, reflectate în documentele oficiale ale Registrului Comerțului, puse la dispoziția publicului.

Conform legii, doar un raport definitiv al ANI poate stabili existența unei incompatibilități și sancțiunile aferente. Radu Miruță susține că nu există niciun astfel de raport care să constate vreo încălcare a regimului incompatibilităților și că documentele oficiale confirmă respectarea legii. Ministrul afirmă că acuzațiile ignoră explicațiile juridice și istoricul complet al actelor administrative.

Radu Miruță, actual ministru al Economiei, este propus de USR pentru preluarea portofoliului vacant de la Apărare.