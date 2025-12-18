Victor Ponta reclamă incompatibilitatea lui Radu Miruță, propus de USR pentru Ministerul Apărării

După ce USR a anunțat propunerea lui Radu Miruță pentru funcția de ministru al Apărării, deputatul Victor Ponta a făcut o sesizare publică privind incompatibilitatea acestuia. Adresată președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, aceasta este însoțită de o adresă a Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Într-o postare de pe Facebook, Ponta susține că Miruță, propus de USR să conducă Ministerul Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu, ar fi incompatibil cu funcția.

„Înștiințare oficială către Președintele României și Prim-ministrul Guvernului României privind starea de incompatibilitate legală a unei persoane propuse pentru funcția de ministru într-un domeniu strategic şi Vicepremier – respectiv Domnul Radu Dinel Miruţă! Prin prezenta, vă aduc la cunoștință existența unei stări de incompatibilitate legală în cazul unei persoane propuse pentru funcția de ministru. Această incompatibilitate este de natură să vulnerabilizeze grav Ministerul Apărării Nationale şi activitatea guvernamentală!

În acest sens, atașez adresa oficială a Agenției Naționale de Integritate (ANI), care precizează în mod explicit că:Exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 16 alin. (1) lit. a)–e) din Legea nr. 96/2006, cu modificările și completările ulterioare”, arată fostul lider PSD.

De asemenea, Victor Ponta a făcut publice documente care arată că Radu Miruță ar fi fost înregistrat ca persoană fizică autorizată în perioada în care deținea mandatul de deputat. Totodată, Ponta citează Decizia Ministerului Justiției din 11 aprilie 2023, prin care Miruță, expert tehnic judiciar în domeniile Calculatoare, Electronică și Informatică, precum și Rețele și software de telecomunicații, a fost suspendat, la cerere, pentru incompatibilitate.

„De asemenea, atașez adresa oficială emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care rezultă că domnul Radu Miruță a fost înregistrat ca persoană fizică autorizată în perioada în care exercita mandatul de deputat. Ataşez şi Decizia Ministerului Justitiei din data de 11.04.2023 care prevede ‹Domnul Miruță Radu-Dinel, expert tehnic judiciar în specializările Calculatoare, Electronică, Informatică› și ‹Rețele şi software de telecomunicații›, se suspendă, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar, pentru INCOMPATIBILITATE›. Precizez că Dl Radu Miruţă a fost validat ca deputat în data de 21.12.2020 si a fost suspendat pentru incompatibilitate de către MJ cu o întârziere de peste 3 ani”, adaugă Ponta.

Victor Ponta a subliniat că Agenția Națională de Integritate și sistemul judiciar trebuie să funcționeze „independent”, inclusiv în acest caz, și că presiunile USR nu trebuie să influențeze deciziile instituțiilor

„Consider esențial ca ANI și Justiția să fie lăsate să funcționeze în mod independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară. Presiunile exercitate de către USR asupra ANI și a sistemului judiciar nu trebuie să se dovedească eficiente, indiferent de persoana vizată. Statul de drept și domnia legii trebuie să fie garantate de Președintele României și de Prim-ministrul Guvernului României, fără excepții și fără discriminări, indiferent de partidul politic din care provine persoana aflată în discuție. În măsura în care veţi decide să ignoraţi această situaţie legală domnia legii în România va fi grav afectată; iar aplicarea diferenţiată a legii , în funcţie de persoană, vor fi oficial instituționalizate”, a încheiat el.

Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, urmează să preia portofoliul Ministerului Apărării, în timp ce Irineu Darău va fi numit la conducerea Ministerului Economiei, conform propunerilor USR. În acest context, președintele Nicușor Dan a declarat că nu a fost consultat de USR privind transferul lui Miruță la Apărare.