Radu Miruță va prelua Ministerul Apărării. Cine îi va lua locul la Economie

În contextul unei reconfigurări guvernamentale aflate în pregătire, Radu Miruță, actual ministru al Economiei, ar urma să preia conducerea Ministerului Apărării, în timp ce portofoliul Economiei ar putea reveni senatorului USR Irineu Darău. Aceste opțiuni urmează să fie analizate și validate în structurile de conducere ale USR, pe fondul unor schimbări importante la nivelul Executivului.

Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat pentru joi, 19 decembrie 2025, de la ora 12:00, o ședință a Comitetului Politic al partidului. Potrivit informațiilor disponibile, pe ordinea de zi se află discutarea și validarea propunerilor pentru portofoliile Apărării și Economiei, în urma redistribuirii responsabilităților guvernamentale.

Radu Miruță exercită în prezent funcția de ministru interimar al Apărării, iar scenariul vehiculat indică o mutare definitivă a acestuia la conducerea acestui minister. În cazul în care schimbarea va fi confirmată, Ministerul Economiei ar putea fi preluat de senatorul USR Irineu Darău.

Miruță este membru al CSAT în virtutea actualei sale funcții și are un rol direct în coordonarea industriei de apărare, având în vedere că o parte semnificativă a programelor de înzestrare ale Armatei implică societăți aflate în subordinea Ministerului Economiei. De-a lungul mandatului său, acesta a inițiat mai multe demersuri de reformă în cadrul companiilor coordonate de instituție.

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate. Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o”, a declarat Radu Miruță.

La finalul lunii noiembrie, președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de constatare a demisiei lui Ionuț Moșteanu din funcțiile de vicepremier și ministru al Apărării Naționale. Șeful statului a acceptat propunerea premierului Ilie Bolojan și l-a desemnat pe Radu Miruță ca ministru interimar al Apărării.

Printre numele vehiculate pentru preluarea conducerii Ministerului Economiei se află senatorul USR de Brașov, Irineu Darău, care are o formare solidă în domeniul informaticii. Parcursul său academic a început încă din perioada liceului, unde a urmat profilul matematică-informatică, remarcându-se ca fost olimpic atât la informatică, cât și la istorie, performanțe care i-au conturat traiectoria profesională ulterioară.

Irineu Darău este absolvent al Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București, unde a urmat atât studiile de licență, cât și cele de master. A finalizat licența în informatică între anii 2005 și 2008, iar ulterior a aprofundat domeniul tehnologiilor digitale printr-un program de master axat pe baze de date și tehnologii web, urmat în perioada 2008–2010.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul său oficial, în prezent Irineu Darău activează ca antreprenor și consultant în domeniul software și management. Experiența sa profesională îmbină competențele tehnice cu cele de coordonare și strategie, profil care îl plasează printre opțiunile luate în calcul pentru conducerea Ministerului Economiei.