USR are un favorit surpriză pentru Ministerul Apărării. Culisele negocierilor

Bogdan Rodeanu, vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților și apropiat al lui Ionuț Moșteanu, ar fi principala opțiune USR pentru preluarea portofoliului Apărării, potrivit unor surse politice din interiorul formațiunii, citate de Cotidianul.

Sursele menționează că, la nivelul conducerii USR, ar fi avut loc mai multe discuții pe acest subiect între Dominic Fritz și președintele Nicușor Dan, inclusiv în timpul zborului cu care cei doi s-au deplasat la întâlnirea cu primarul Parisului.

Bogdan Rodeanu este deputat de Galați, aflat la al doilea mandat, și deține în prezent funcția de vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.

Potrivit CV-ului său publicat pe site-ul Camerei Deputaților, Rodeanu are pregătire academică în mai multe domenii: a urmat Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și programe de licență și master la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

De asemenea, urmează un masterat la Facultatea de Științe și Mediu a aceleiași universități și un doctorat în Management. A mai finalizat un curs postuniversitar la Colegiul Național de Afaceri Interne.

După demisia lui Ionuț Moșteanu, Rodeanu a transmis pe Facebook:

„Dar mai știu ceva: altfel decât s-a făcut până acum, toate achizițiile din SAFE vor fi avizate de CSAT și contrasemnate de Prim-ministrul României. Iar pentru asta îi mulțumesc lui Ionuț Moșteanu — și personal, și în numele interesului național pe care îl susțin fără ezitare. Vom discuta cu calm, în zilele următoare, despre noua nominalizare din partea USR pentru funcția de ministru al Apărării. Iar cu acordul Președintelui României, aceasta va fi oficializată”, a arătat el.

Pe lista scurtă pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale au mai fost vehiculate și numele lui Sorin Sipoș și Nicu Fălcoi, însă potrivit surselor, Fălcoi va rămâne în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. Alte nume luate în calcul au fost Alexandru Dimitriu și Ștefan Pălărie.

Funcția de ministru al Apărării a devenit vacantă pe 28 noiembrie, după demisia lui Ionuț Moșteanu, ca urmare a publicării unui articol în Libertatea care arăta că acesta menționase în CV o facultate neabsolvită. Ulterior, președintele Nicușor Dan, la propunerea premierului, l-a desemnat pe Radu Mitruță ca ministru interimar al Apărării.