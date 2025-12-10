Senatorul Sorin Șipoș, propunerea USR pentru funcția de ministru

Senatorul Sorin Șipoș, membru al Comisiei de Apărare din Senat și șef al USR Timiș, ar fi preferatul lui Dominic Fritz pentru a prelua funcția de viitor ministru al Apărării, potrivit unor surse citate de stiripesurse.ro. Miercuri, conducerea USR se reunește de la ora 16:00, iar anunțul oficial privind desemnarea la Ministerul Apărării ar putea fi făcut luni, conform surselor citate.

Președintele Nicușor Dan, aflat la Paris, a declarat că va discuta cu liderul USR despre nominalizarea viitorului ministru al Apărării.

„O să discut cu Dominic Fritz chiar în seara asta, în avion, și o să vedem. Decizia este a USR-ului și a primului-ministru, dar evident că, dacă domnul Fritz dorește, putem să avem o discuție pe subiect”, a spus Nicușor Dan.

Dominic Fritz a spus că se așteaptă ca, în acest an, să fie numit un nou ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Fritz consideră că Ministerul Apărării trebuie condus de oameni politici, „nu de tehnocrați fără greutate politică”, și va discuta despre nominalizare cu președintele Nicușor Dan.

Ionuț Moșteanu și-a dat demisia pe 28 noiembrie, după ce a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul pentru a putea obține diverse funcții în stat. Într-o postare pe Facebook, Moșteanu a declarat că demisionează „cu asumare și respect față de Armata Română.” Premierul Ilie Bolojan a transmis că a luat act de demisia acestuia din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României.

În prezent, ministru interimar la Apărare este Radu Miruță, ministrul USR al Economiei. Potrivit legii, interimatul poate dura 45 de zile, timp în care premierul trebuie să propună un nou ministru. Viitorul ministru al Apărării și vicepremier va fi propus de USR.

Demisia lui Moșteanu este a doua din Guvernul Bolojan, după cea a vicepremierului Dragoș Anastasiu, care a plecat în urma scandalului șpăgii date la ANAF. În locul său, Bolojan l-a numit pe Oana Gheorghiu vicepremier.