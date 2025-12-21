Avion cu o echipă de fotbal la bord, probleme în aer. A fost nevoit să se întoarcă din drum

Avionul în care se afla echipa de fotbal american Minnesota Vikings a fost forțat să se întoarcă din drum în timpul zborului spre New Jersey, pentru meciul de duminică împotriva echipei New York Giants, anunță televiziunea americană Fox News și agenția Associated Press.

Avionul echipei Minnesota Vikings a întâmpinat probleme mecanice la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Minneapolis-St. Paul, în timp ce se îndrepta spre Aeroportul Internațional Newark Liberty, potrivit unui purtător de cuvânt al echipei.

Echipa Vikings urma să ajungă la Newark sâmbătă seara, după ce s-au îmbarcat într-un al doilea avion.

„La scurt timp după decolare, avionul echipei a întâmpinat probleme mecanice care au necesitat întoarcerea la Aeroportul Internațional Minneapolis-St. Paul. Echipa se va îmbarca într-un al doilea avion în curând și se așteaptă acum să ajungă la Aeroportul Internațional Newark mai târziu în această seară”, a declarat un reprezentant al echipei Minnesota Vikings într-un comunicat de presă.

Fundașul echipei Minnesota Vikings, Isaiah Rodgers, a comentat la o postare pe Instagram a știrii, scriind scurt: „Suntem bine”.

Reprezentanții echipei „Vikings” nu au anunțat natura defecțiunii mecanice. Dar experiența a fost cu siguranță tulburătoare pentru jucători, în timp ce se pregăteau să joace un meci în deplasare.

Echipa de fotbal american Minnesota Vikings este eliminată din cursa pentru playoff, dar vin după o victorie emblematică repurtată duminică seara împotriva celor de la Dallas Cowboys.

Fundașul J.J. McCarthy, aflat în al doilea an în NFL, a avut probabil cel mai bun meci al său ca profesionist, aruncând pentru un record personal de 250 de yarzi și două touchdown-uri cu o interceptare.

Echipa de fotbal american Minnesota Vikings joacă în acest weekend împotriva unei echipe Giants care are cel mai slab record din NFL, cu 2 victorii și 12 înfrângeri, la egalitate cu Tennessee Titans și Las Vegas Raiders.