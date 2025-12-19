Un avion Boeing a evacuat o cantitate mare de kerosen deasupra mai multor localităţi, înainte să aterizeze de urgență

Un avion Boeing 747 a evacuat de urgenţă kerosen deasupra a opt comune din Liège, după ce a apărut o problemă la trenul de aterizare în timpul zborului, potrivit Le Figaro.

Un miros neobişnuit a fost resimţit duminică de numeroşi locuitori din periferia oraşului Liège, în Belgia. Semnalat pe reţelele sociale şi autorităţilor locale, mirosul neplăcut a stârnit iniţial îndoieli.

În cele din urmă, autorităţile au stabilit cauza: un avion cargo Boeing 747 a evacuat o cantitate mare de kerosen deasupra mai multor localităţi, după un incident tehnic apărut la scurt timp după decolare, relatează RTBF.

Aeronava, operată de compania Challenge Airlines, a decolat de pe aeroportul din Liège puţin înainte de ora locală 10:30, având ca destinaţie New York.

La scurt timp după decolare, echipajul a identificat o defecţiune la trenul de aterizare, ceea ce a impus întoarcerea aeronavei şi pregătirea unei aterizări de urgenţă. Avionul avea rezervoarele pline, iar greutatea depăşea limita permisă pentru o aterizare în siguranţă.

Avionul Boeing 747 a început procedura de evacuare a combustibilului și a zburat în cerc timp de aproape o oră deasupra vestului oraşului Liège, potrivit datelor site-ului de monitorizare aeriană FlightRadar24.

Aeronava a aterizat în cele din urmă fără probleme pe aeroportul din Liège, la ora locală 11:45. Potrivit RTBF, până la 100 de tone de kerosen s-ar fi eliberat deasupra a opt comune, printre care Grâce-Hollogne, Awans şi Crisnée.

„Este o procedură numită eliberare de combustibil, utilizată în principal în caz de urgenţă”, a explicat Christian Delcourt, purtătorul de cuvânt al aeroportului din Liège.

El a explicat că operaţiunea reduce greutatea avionului şi previne deteriorarea structurii la aterizare, combustibilul evaporându-se în mare parte la altitudine. Regulile prevăd însă ca evacuarea să aibă loc la cel puţin 3.000 de metri şi, de regulă, deasupra Mării Nordului, departe de zonele locuite.