Momente grele pentru Olympique Marseille. Roberto De Zerbi, în lacrimi după meciul cu PSG

În urma înfrângerii suferite de Olympique Marseille în fața celor de la PSG, în Supercupa Franței, antrenorul echipei, Roberto De Zerbi, a izbucnit în lacrimi. De altfel, tehnicianul a mărturisit că acest rezultat l-a afectat profund.

Antrenorul s-a arătat profund dezamăgit după înfrângerea suferită de Olympique Marseille. El a subliniat că, deși echipa a jucat foarte bine pe parcursul meciului, pierderea a fost dureroasă.

„Sunt dezamăgit. Am jucat foarte bine, dar înfrângerea doare. Am jucat foarte bine o mare parte din meci. Ce mă întristează este că vrem să scriem istoria contemporană a acestui club şi să câştigăm un trofeu, dar nu am reuşit. Nu am plâns niciodată după ce am pierdut un meci. Astăzi am plâns când am intrat în vestiar. Ne-am pregătit într-un mod special pentru a înfrunta cea mai bună echipă din Europa, dar astăzi Marseille a meritat să câştige", a afirmat De Zerbi.

Fanii francezi au trăit emoții intense la meciul din Supercupa Franței dintre PSG și Olympique Marseille. Partida, desfășurată pe un stadion impresionant din Kuweit, a oferit un adevărat spectacol, cu momente de tensiune și suspans până în ultimele secunde.

PSG a deschis scorul, însă Marseille a revenit pe tabelă și a fost la doar două minute de o victorie istorică. Meciul s-a decis la loviturile de departajare, iar parizienii și-au adjudecat astfel al patrulea trofeu din istoria clubului, după o partidă cu patru goluri pline de emoție.

Luis Enrique a cucerit al 9-lea trofeu cu PSG, însă acesta nu ar avea intenția să își semneze pentru prelungirea contractului. Antrenorul spaniol, ajuns la formația franceză în urmă cu două sezoane, a intrat deja în istorie ca primul tehnician care a câștigat Champions League cu PSG.

În doar două stagiuni, Enrique a adunat nouă trofee, iar sursele din Franța indică faptul că la finalul contractului, în 2027, ar putea alege o nouă provocare, chiar dacă șeicii îi oferă un contract substanțial. În palmaresul său la Paris se regăsesc două titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale Franței, Champions League, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală. Înainte de PSG, Enrique a mai antrenat naționala Spaniei, Barcelona, Celta Vigo și AS Roma.