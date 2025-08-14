Sport Luis Enrique, după triumful istoric al PSG: Ne-am antrenat doar cinci zile. Incredibil!







Paris Saint-Germain a reușit o performanță istorică miercuri seară, câștigând pentru prima oară Supercupa Europei, după o confruntare dramatică împotriva formației Tottenham Hotspur, echipa la care evoluează și românul Radu Drăgușin.

Luis Enrique, antrenorul echipei PSG, a declarat, imediat după meci, că acest succes venit după o foarte scurtă perioadă de pregătire.

„E dificil să vorbesc despre acest meci... Ne-am antrenat doar cinci-şase zile, este incredibil. Şi toţi fanii care sunt acolo, tot timpul, indiferent de rezultat, sunt acolo pentru a susţine echipa.

Pentru noi, este foarte frumos să câştigăm acest trofeu pentru ei. Cred că Tottenham a jucat un meci foarte bun, sunt mai puternici decât noi şi sunt mai bine pregătiţi, a fost o situaţie dificilă. Am avut capacitatea de a lupta până la sfârşitul meciului. Nu ştiu dacă este corect, dar aşa este fotbalul şi ne bucurăm pentru fanii noştri. Şi trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Aştept şi mai mult de la jucătorii mei, întotdeauna!”, a declarat Luis Enrique.

Cu scorul egal după 90 de minute, regulamentul a trimis meciul direct la loviturile de departajare. Tottenham a început mai bine, Solanke marcând primul, iar Vitinha ratând pentru PSG. Bentancur a dus scorul la 2-0, dar Goncalo Ramos a readus speranțele francezilor. Momentul decisiv a venit când Chevalier a apărat șutul lui Van de Ven, oferindu-le șansa colegilor să egaleze. Dembele a făcut 2-2, Tel a ratat pentru Spurs, iar Kang-In Lee i-a adus pe parizieni în avantaj, 3-2. Pedro Porro a egalat pentru Tottenham, dar Nuno Mendes a înscris ultima lovitură decisivă, stabilind scorul final al penalty-urilor: 4-3 pentru PSG.

Pentru Paris Saint-Germain, aceasta este prima Supercupă a Europei cucerită vreodată, după o singură finală pierdută în 1996. Victoria vine ca o confirmare a dominației din sezonul trecut, când PSG a câștigat UEFA Champions League.

În această finală, clubul a decis să-l titularizeze pe Chevalier în poartă, în locul lui Donnarumma, o alegere care s-a dovedit inspirată. „Chevalier a fost omul meciului”, au titrat mai multe publicații internaționale după finală.

Componența de start a fost formată din: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Doue – Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Tottenham a răspuns cu Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Bentancur, Palhinha, Pape Sarr – Spence, Richarlison, Kudus.

Meciul a fost arbitrat de o brigadă din Portugalia, cu Joao Pinheiro la centru. Cu un trofeu în plus în vitrină, PSG privește acum cu încredere spre viitoarele provocări europene, iar suporterii francezi vor ține minte această seară ca pe „momentul în care visul a devenit realitate”, potrivit agerpres.