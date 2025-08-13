Sport

Finală de foc: PSG și Tottenham se înfruntă pentru Supercupa Europei

Finală de foc: PSG și Tottenham se înfruntă pentru Supercupa EuropeiPSG. Sursa foto: X/PSG
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

PSG și Tottenham se înfruntă pentru Supercupa Europei. Miercuri seară, de la ora 22:00, stadionul Friuli din Udine va fi scena unei confruntări de gală în fotbalul european: Paris Saint-Germain, proaspăta câștigătoare a Ligii Campionilor, întâlnește pe Tottenham Hotspur, laureata Ligii Europei.

Trofeul pus în joc este Supercupa Europei, competiție care deschide oficial noul sezon continental.

PSG și Tottenham se înfruntă pentru Supercupa Europei

În lotul londonezilor se află și internaționalul român Radu Drăgușin, însă fundașul central va rata finala din cauza unei accidentări. Absența sa este considerată o pierdere importantă pentru defensiva lui Tottenham, în contextul unui adversar cu un arsenal ofensiv impresionant.

Tottenham

Tottenham . Sursa foto: Facebook

Antrenorul Luis Enrique ar putea alinia pentru PSG un 11 de start format din: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

AUR își arată intențiile: Vrea să guverneze cu PSD. Cine ar conduce Guvernul
AUR își arată intențiile: Vrea să guverneze cu PSD. Cine ar conduce Guvernul
Escrocherie de proporții în mediul online. Românii, victimele unei grupări nord-coreene
Escrocherie de proporții în mediul online. Românii, victimele unei grupări nord-coreene

De cealaltă parte, Thomas Frank, tehnicianul lui Tottenham, ar putea începe cu: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Palhinha – Kudus, Sarr, Odobert – Richarlison.

Oficialii partidei

Meciul va fi condus la centru de arbitrul portughez Joao Pinheiro. Acesta va fi asistat la cele două linii de conaționalii săi Bruno Jesus și Luciano Maia. Azerbaidjanul va fi reprezentat de Elchin Masiev, în calitate de rezervă, iar în camera VAR se va afla Tiago Martins, tot din Portugalia.

PSG

PSG/ Sursa foto Twitter (X)

Din cele 49 de ediții disputate până acum, câștigătoarele Cupei Campionilor Europeni/Ligii Campionilor au obținut trofeul în 29 de ocazii. Formațiile venite din Cupa UEFA/Liga Europa au triumfat de opt ori de la reorganizarea competiției în 1999, după dispariția Cupei Cupelor.

În ultimii ani, rare au fost cazurile în care echipa din eșalonul secund european a reușit să învingă campioana continentului – singurele excepții notabile după Zenit Sankt Petersburg (2008) fiind Atlético Madrid, în 2010, 2012 și 2018.

Udine, gazdă în premieră

Orașul italian Udine va deveni a 13-a gazdă diferită a Supercupei UEFA de la mutarea sa din Monaco, în 2013. În ultimul deceniu, trofeul s-a jucat în capitale și orașe cu tradiție sportivă: Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapesta (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022), Atena (2023) și Varșovia (2024).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:17 - AUR își arată intențiile: Vrea să guverneze cu PSD. Cine ar conduce Guvernul
13:06 - Taifunul Podul a provocat haos în Taiwan. Evacuări și zboruri suspendate
12:55 - Tradiția ardelenească și numirile la Hidroelectrica. Ministrul Energiei îi invită pe români să descopere obiceiurile ...
12:44 - Laude şi critici după vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova. Mesajul unionist al preşedintelui României
12:32 - Escrocherie de proporții în mediul online. Românii, victimele unei grupări nord-coreene
12:23 - O premieră mondială în aviație: Suvenir digital la Bucharest International Air Show

Proiecte speciale