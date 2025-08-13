Sport Finală de foc: PSG și Tottenham se înfruntă pentru Supercupa Europei







PSG și Tottenham se înfruntă pentru Supercupa Europei. Miercuri seară, de la ora 22:00, stadionul Friuli din Udine va fi scena unei confruntări de gală în fotbalul european: Paris Saint-Germain, proaspăta câștigătoare a Ligii Campionilor, întâlnește pe Tottenham Hotspur, laureata Ligii Europei.

Trofeul pus în joc este Supercupa Europei, competiție care deschide oficial noul sezon continental.

În lotul londonezilor se află și internaționalul român Radu Drăgușin, însă fundașul central va rata finala din cauza unei accidentări. Absența sa este considerată o pierdere importantă pentru defensiva lui Tottenham, în contextul unui adversar cu un arsenal ofensiv impresionant.

Antrenorul Luis Enrique ar putea alinia pentru PSG un 11 de start format din: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

De cealaltă parte, Thomas Frank, tehnicianul lui Tottenham, ar putea începe cu: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Palhinha – Kudus, Sarr, Odobert – Richarlison.

Meciul va fi condus la centru de arbitrul portughez Joao Pinheiro. Acesta va fi asistat la cele două linii de conaționalii săi Bruno Jesus și Luciano Maia. Azerbaidjanul va fi reprezentat de Elchin Masiev, în calitate de rezervă, iar în camera VAR se va afla Tiago Martins, tot din Portugalia.

Din cele 49 de ediții disputate până acum, câștigătoarele Cupei Campionilor Europeni/Ligii Campionilor au obținut trofeul în 29 de ocazii. Formațiile venite din Cupa UEFA/Liga Europa au triumfat de opt ori de la reorganizarea competiției în 1999, după dispariția Cupei Cupelor.

În ultimii ani, rare au fost cazurile în care echipa din eșalonul secund european a reușit să învingă campioana continentului – singurele excepții notabile după Zenit Sankt Petersburg (2008) fiind Atlético Madrid, în 2010, 2012 și 2018.

Orașul italian Udine va deveni a 13-a gazdă diferită a Supercupei UEFA de la mutarea sa din Monaco, în 2013. În ultimul deceniu, trofeul s-a jucat în capitale și orașe cu tradiție sportivă: Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapesta (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022), Atena (2023) și Varșovia (2024).