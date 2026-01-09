AUR, despre Acordul UE - Mercosur: Un act de trădare națională al regimului Dan-Bolojan

Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Petrișor Peiu, a criticat atât Guvernul, cât și Administrația Prezidențială pentru faptul că România a fost de acord cu Acordul UE–Mercosur. „Actul de trădare națională al regimului Dan-Bolojan este cu atât mai deplorabil cu cât fără votul României s-ar fi întrunit minoritatea de blocaj și semnarea acordului ar fi fost respinsă”, a afirmat acesta, într-o reacție publicată pe site-ul AUR.

Petrișor Peiu, lider al senatorilor AUR, a declarat că „acordul promovează exporturile statelor industriale din UE pe piața Mercosur, în schimb este o lovitură devastatoare pentru fermierii români și cei din alte state UE, care nu vor putea rezista concurenței neloiale a produselor agricole din statele Mercosur, care vor intra liber pe piața UE”.

„Actul de trădare națională al regimului Dan-Bolojan este cu atât mai deplorabil cu cât fără votul României s-ar fi întrunit minoritatea de blocaj și semnarea acordului ar fi fost respinsă. Ambasadorul României ar fi trebuit măcar să se abțină”, a mai spus acesta.

Și PSD, partid aflat la guvernare, a calificat situația drept „un act de trădare” și a acuzat direct Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, reprezentantă a USR.

Peiu afirmă că „regimul Dan-Bolojan” ar fi acționat împotriva intereselor României, în lipsa unui mandat național evident, „din moment ce nu a existat consultare publică, asociațiile fermierilor români s-au pronunțat împotriva semnării acordului, iar ministrul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu a informat că nu a semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la semnarea Acordului UE-Mercosur”.

„Este umilitor pentru demnitatea noastră națională faptul că sub conducerea lui Nicușor Dan România a acționat împotriva interesului său național ca o unealtă a Franței, în interesul politic al președintelui francez Emmanuel Macron. Este de notorietate faptul că președintele Macron susține acordul globalist cu Mercosur, însă a ales să pretindă ca se opune la Consiliul European, pentru a-și salva poziția în Franța, amenințată de contestatarii Mercosur”, a mai afirmat acesta.

Liderul senatorilor AUR afirmă că președintele Franței, Emmanuel Macron, și-ar fi „permis să mimeze cu perfidie opoziția”, știind că se bazează pe votul României „pentru a se întruni majoritatea calificată necesară aprobării acordului Mercosur”.

„Astfel, Nicușor Dan a dat o gravă lovitură nu doar României ci și Uniunii Europene, al cărei viitor și coeziune sunt puse în pericol de acordul Mercosur, tot așa cum actualul său consilier Dacian Cioloș în calitate de comisar european pentru agricultură a provocat Brexit, de dragul susținerii intereselor agricole ale Franței”, a mai spus Peiu.

Liderul senatorilor AUR a afirmat că principalii responsabili „pentru actul de trădare națională” ar fi președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei Radu Miruță, ministrul de Externe Oana Țoiu și „consilierul prezidențial Dacian Cioloș”.

Totuși, Cioloș nu este consilier prezidențial. Petrișor Peiu a afirmat, pentru HotNews, că a fost „o figură de stil, venind din ambiguitatea prezenței lui Cioloș drept consilier onorific. Avem în vedere și apropierea istorică dintre cei doi. A fost consilier onorific la Bolojan, când era interimar”.