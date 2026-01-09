International

O curte de apel din SUA decide că guvernul nu poate fi obligat să evacueze cetățeni din zone de război

Comentează știrea
O curte de apel din SUA decide că guvernul nu poate fi obligat să evacueze cetățeni din zone de războiJustitie SUA / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Un judecător federal din Statele Unite a respins joi un proces care solicita guvernului american să efectueze evacuări de urgență pentru cetățenii palestinieni americani și membrii familiei acestora, blocați în Gaza și afectați de războiul dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, potrivit Reuters.

Decizia instanței din Chicago

Judecătoarea principală Virginia Kendall, de la Curtea Districtuală din Chicago, a explicat că nu are puterea și instrumentele necesare pentru a evalua „decizii delicate de politică externă” care aparțin ramurii executive a guvernului, exprimând în același timp empatie față de „pozițiile imposibile în care s-au aflat mulți dintre reclamanți”.

Procesul a fost depus de nouă cetățeni palestinieni americani, toți cetățeni americani sau rezidenți permanenți legali, în decembrie 2024.

Judecătoarea Virginia Kendall

Judecătoarea Virginia Kendall / sursa foto: captură video

Aceștia au acuzat guvernul SUA de încălcarea dreptului lor constituțional la protecție egală, afirmând că au fost abandonați într-o zonă de război și nu au fost evacuați la fel de prompt cum ar fi fost ceilalți americani.

Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
Cine este Reza Pahlavi, moștenitor al tronului Iranului și vocea opoziției din exil
Cine este Reza Pahlavi, moștenitor al tronului Iranului și vocea opoziției din exil

Reclamanții au menționat că distrugerea locuințelor, lipsa alimentelor, serviciile medicale insuficiente, suferința psihologică și alte dificultăți impun „o obligație obligatorie, nediscreționară” pentru guvern de a evacua oamenii din Gaza.

Argumentele judecătorului

Judecătoarea Kendall a subliniat că nu este pregătită să trateze probleme precum coordonarea evacuării cu țările vecine, ghidarea evacuaților prin „zone roșii” periculoase, stabilirea eligibilității pentru evacuare sau complicațiile generate de lipsa unei prezențe diplomatice americane în Gaza.

„Încercarea de a răspunde acestor întrebări – și multor altele similare – din confortul sălii de judecată este imposibilă și ar încălca, de asemenea, atribuțiile constituționale ale ramurilor politice de a determina când, cum și în ce circumstanțe ar trebui să aibă loc evacuările din zone de război”, a scris Kendall.

 

Judecătoarea a adăugat că dovezile disponibile indică faptul că guvernul american a dezvoltat un plan de evacuare și că cei nouă reclamanți fie au fost evacuați, fie au respins oferte care nu acopereau membrii familiei imediate.

Reacțiile părților implicate

Avocații din cadrul grupului de advocacy Council on American-Islamic Relations, care reprezintă reclamanții, nu au făcut imediat niciun comentariu. Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Procesul a fost intentat inițial împotriva fostului președinte Joe Biden, a fostului secretar de stat Antony Blinken și a fostului secretar al Apărării Lloyd Austin și a continuat împotriva succesorilor acestora, Donald Trump, Marco Rubio și Pete Hegseth.

 

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:35 - Momente grele pentru Olympique Marseille. Roberto De Zerbi, în lacrimi după meciul cu PSG
14:22 - Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
14:17 - Proiecte de miliarde în așteptare. Trump respinge două inițiative aprobate unanim
14:11 - Victor Ciutacu îl acuză pe Nicușor Dan că repetă „greșeala Băsescu”: Personalizează disputa și o reduce la un meci
14:05 - Alertă falsă la Botoșani. Un bărbat a apelat repetat 112 și a spus că va incendia blocul
13:57 - Cine este Reza Pahlavi, moștenitor al tronului Iranului și vocea opoziției din exil

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale