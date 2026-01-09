O curte de apel din SUA decide că guvernul nu poate fi obligat să evacueze cetățeni din zone de război

Un judecător federal din Statele Unite a respins joi un proces care solicita guvernului american să efectueze evacuări de urgență pentru cetățenii palestinieni americani și membrii familiei acestora, blocați în Gaza și afectați de războiul dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, potrivit Reuters.

Judecătoarea principală Virginia Kendall, de la Curtea Districtuală din Chicago, a explicat că nu are puterea și instrumentele necesare pentru a evalua „decizii delicate de politică externă” care aparțin ramurii executive a guvernului, exprimând în același timp empatie față de „pozițiile imposibile în care s-au aflat mulți dintre reclamanți”.

Procesul a fost depus de nouă cetățeni palestinieni americani, toți cetățeni americani sau rezidenți permanenți legali, în decembrie 2024.

Aceștia au acuzat guvernul SUA de încălcarea dreptului lor constituțional la protecție egală, afirmând că au fost abandonați într-o zonă de război și nu au fost evacuați la fel de prompt cum ar fi fost ceilalți americani.

Reclamanții au menționat că distrugerea locuințelor, lipsa alimentelor, serviciile medicale insuficiente, suferința psihologică și alte dificultăți impun „o obligație obligatorie, nediscreționară” pentru guvern de a evacua oamenii din Gaza.

Judecătoarea Kendall a subliniat că nu este pregătită să trateze probleme precum coordonarea evacuării cu țările vecine, ghidarea evacuaților prin „zone roșii” periculoase, stabilirea eligibilității pentru evacuare sau complicațiile generate de lipsa unei prezențe diplomatice americane în Gaza.

„Încercarea de a răspunde acestor întrebări – și multor altele similare – din confortul sălii de judecată este imposibilă și ar încălca, de asemenea, atribuțiile constituționale ale ramurilor politice de a determina când, cum și în ce circumstanțe ar trebui să aibă loc evacuările din zone de război”, a scris Kendall.

Judecătoarea a adăugat că dovezile disponibile indică faptul că guvernul american a dezvoltat un plan de evacuare și că cei nouă reclamanți fie au fost evacuați, fie au respins oferte care nu acopereau membrii familiei imediate.

Avocații din cadrul grupului de advocacy Council on American-Islamic Relations, care reprezintă reclamanții, nu au făcut imediat niciun comentariu. Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Procesul a fost intentat inițial împotriva fostului președinte Joe Biden, a fostului secretar de stat Antony Blinken și a fostului secretar al Apărării Lloyd Austin și a continuat împotriva succesorilor acestora, Donald Trump, Marco Rubio și Pete Hegseth.