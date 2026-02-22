Actuala guvernare, un „rău“ necesar. Abrudean: E o coaliție complicată, dar absolut necesară

Actuala coaliție de guvernare întâmpină dificultăți din cauza componenței sale de patru partide, dar menținerea ei este esențială pentru funcționarea României, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

El a explicat că partidele au viziuni diferite și că implementarea programului de guvernare votat în Parlament întâmpină uneori rezistență din interiorul coaliției.

„Avem un program de guvernare votat în Parlament de această coaliție, iar când intrăm în implementarea lui, există rezistență din interiorul coaliției”, a spus liderul liberal.

El a subliniat că premierul Ilie Bolojan continuă să beneficieze de sprijinul Partidului Național Liberal, ceea ce se reflectă în voturi de susținere interne, pe baza respectării programului de guvernare.

„E o coaliție complicată, dar absolut necesară, fără de care România nu poate funcționa. Ne place, nu ne place, ne certăm, ne împăcăm, nu e pe iubire, că asta este situația”, a adăugat Abrudean.

Președintele Senatului a comentat și criticile venite din partea PSD față de premier, subliniind că există un protocol al coaliției care trebuie respectat.

Potrivit acestuia, dacă premierul își respectă atribuțiile conform protocolului, nu poate fi contestat doar pentru că ar părea mai puțin flexibil sau apar alte argumente, iar regulile nu pot fi schimbate după dorințele părților.

La sfârșitul săptămânii trecute, PSD le-a cerut partenerilor de coaliție, PNL și USR, să înceteze tensiunile legate de gestionarea fondurilor pentru Programul de relansare economică și să asigure aprobarea rapidă a pachetului de măsuri la Ministerul Economiei.

Social-democrații au avertizat că amânarea implementării Programului de relansare va afecta șansele de redresare a economiei în mor direct. Într-un comunicat, PSD a subliniat că programul reprezintă singura reformă concretă a actualei coaliții de guvernare și cere ca acesta să fie aprobat cât mai rapid, fără noi întârzieri.