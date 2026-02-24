Social

Creșterea salariului minim, lovitură pentru românii implicați în sistemul voluntar de pensii

Creșterea salariului minim, lovitură pentru românii implicați în sistemul voluntar de pensiiRomânia, îngropată în datorii. Sursa foto: Arhiva EVZ
Românii care plătesc în mod voluntar la sistemul public de pensii au primit o veste proastă. Începând cu data de 1 iulie a acestui an, contribuția va crește. Este vorba despre efectul provocat de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei. Ce a fost stabilită pentru a doua jumătate a anului viitor. Asta duce și la creșterea contribuției minime de asigurări sociale (CAS) pentru contractele încheiate direct cu Casa Națională de Pensii Publice.

Una caldă, alta rece. Creșterea salariului minim, lovitură pentru românii implicați în sistemul voluntar de pensii

În noile condiții, contribuția minimă va atinge nivelul de 1.081 de lei pe lună, față de 1.013 lei atât cât era în prezent. Diferența este de 68 de lei lunar, dar efectul se vede la nivel anual. Pentru că românii care achită  contribuția minimă vor avea de dat cu 816 lei mai mult într-un an. Așadar, costul anual al asigurării sociale voluntare va urca de la 12.156 de lei la 12.972 de lei.

Această creștere este legată de salariul minim brut pe economie, care reprezintă baza minimă de calcul pentru contribuția la pensie. Conform legislației actuale, contribuția este de 25% din venitul lunar asigurat ales de persoană.

Ce spune legea în vigoare

Dar acest venit nu poate fi mai mic decât salariul minim brut. Odată ce salariul minim crește, contribuția minimă urcă automat, fără a fi obligatorie o modificare suplimentară a legii în vigoare.

Posibilitatea de a încheia un contract de asigurare socială este prevăzută de Legea nr. 360/2023, noua lege a pensiilor, aplicabilă din 1 septembrie 2024. Actul normativ dă posibilitatea oricărei persoane să contribuie la sistemul public pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, pentru a completa stagiul minim de cotizare sau pentru a-și majora punctajul și, implicit, pensia viitoare.

Cum se încheie contractul

Contractul de asigurare socială se încheie la casa teritorială de pensii din zona domiciliului solicitantului. Pentru românii care nu mai au domiciliul sau reședința în țară și nu au desemnat un mandatar, documentele pot fi semnate la casa de pensii din raza ultimului domiciliu avut pe teritoriul româniei.

 

