Nicuşor Dan, audiat la Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar de un milion de euro

Președintele Nicuşor Dan s-a prezentat luni la Curtea de Apel Bucureşti pentru a răspunde unui interogatoriu într-un dosar civil în care un dezvoltator imobiliar solicită despăgubiri de un milion de euro, invocând necesitatea procedurală de a-și susține poziția în fața instanței.

La ieșirea din sediul instanței, Nicuşor Dan a explicat că, deși este implicat în aproximativ 50 de dosare civile și nu a participat la celelalte termene, a considerat că prezența este obligatorie în acest caz.

Motivația invocată ține de prevederile Codului de procedură civilă, care stabilesc că absența de la interogatoriu poate fi interpretată ca o acceptare tacită a susținerilor părții adverse.

Potrivit legislației române, interogatoriul este o probă directă, iar refuzul sau absența nejustificată pot avea consecințe asupra evaluării probelor de către judecător.

Dosarul are la bază un conflict mai vechi între două asociații și un dezvoltator imobiliar. Asociațiile au contestat în instanță mai multe acte administrative legate de un proiect imobiliar pe care îl consideră ilegal.

Procesul inițial a fost pierdut de asociații, însă dezvoltatorul a deschis ulterior o acțiune separată prin care solicită daune.

Nicuşor Dan susține că acțiunea în despăgubire are un caracter intimidant:

„În loc să fie mulțumiți că au scăpat, deși proiectul lor este ilegal, au cerut acest milion de euro pentru a intimida asociațiile și conducerea acestora.”

El a precizat că, la momentul inițierii acțiunii, în 2019, ocupa funcția de vicepreședinte al uneia dintre asociațiile implicate.

Un punct central al apărării sale îl reprezintă caracterul urbanistic al proiectului. Terenul vizat este încadrat în zona CB3, destinată în principal clădirilor de birouri, însă dezvoltarea propusă ar fi una rezidențială.

Nicuşor Dan a subliniat importanța echilibrului urban:

„Orașul trebuie să aibă un echilibru între locuire și locuri de muncă. Urbanismul modern înseamnă mix funcțional, pentru a reduce deplasările și aglomerația.”

El a criticat proiectul ca fiind „un complex de blocuri aruncat în câmp”, fără infrastructură adecvată și bazat pe planuri nerealiste privind drumurile de acces, care ar urma să fie construite pe terenuri private neexpropriate.

Problemele invocate includ lipsa locurilor de parcare, neconformități în PUZ (Plan Urbanistic Zonal) și alte deficiențe administrative.

Fostul primar general a mai precizat că, în mandatul său, a refuzat semnarea a aproximativ 200 de documente, dintre care câteva zeci vizau rețele de utilități.

În alte cazuri, nu a emis certificate de edificare, motivând că autorizațiile existente erau nelegale.

Aceste decizii au generat mai multe litigii, însă, potrivit declarațiilor sale, scopul a fost corectarea unor situații administrative neconforme.