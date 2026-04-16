Ce spune Nicușor Dan despre Cristina Chiriac, procurorul general al României

Președintele Nicușor Dan a negat existența unui troc politic în numirea șefilor marilor parchete și a declarat că are încredere în procurorul general al României, Cristina Chiriac.

Președintele Nicușor Dan a respins acuzațiile potrivit cărora numirea noilor șefi ai marilor parchete ar fi fost rezultatul unei înțelegeri politice.

„N-a fost un troc politic. Dacă mă întrebaţi o preferinţă a mea, ierarhia nu este cea pe care o spuneţi. De exemplu, am mare încredere în doamna Chiriac”, a declarat șeful statului.

Referindu-se la controversele legate de activitatea procurorului general Cristina Chiriac, președintele a prezentat propria versiune asupra cazurilor menționate în spațiul public.

El a explicat că au existat două dosare distincte: unul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție și un altul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

”În dosarul de la DNA nu au fost minori. Nu au fost abuzuri. În dosarul de la DNA a fost un şantaj cu nişte filme. (..) N-a făcut nimic pentru că în ele nu era abuz şi era un act consimţit şi nu erau minori. Şi domnia sa a constatat că se susţine şantajul, nişte oameni au şantajat pe cineva, pe actorul din acele înregistrări şi că mai mult de atât nu este. Ulterior, în dosarul de la parchetul de la Curtea de Apel Iaşi, au existat mărturii, au existat alte probe care au dus la condamnare pentru agresiune asupra minorilor. Ăsta este scurtul rezumat al acestui caz. (..) A văzut nişte filme cu un act sexual consimţit între nişte adulţi. Asta este ce a văzut doamna procuror. Ăsta este răspunsul meu”, a spus Nicuşor Dan.

Președintele a vorbit, de asemenea, și despre așteptările pe care le are de la conducerea parchetelor.

„Principala aşteptare este o adevărată luptă împotriva corupţiei. (..) Aştept asta de la doamna Chiriac şi de la domnul Cerbu, de la domnul Miron aştept o luptă reală cu traficul de droguri, mai ales cu marile reţele”, a spus Nicușor Dan.

Declarațiile fac referire și la activitatea DIICOT, unde șeful statului consideră că prioritățile trebuie ajustate.

„De fapt, una din probleme a fost faptul că parchetele s-au ascuns după indicatori. De exemplu, la DIICOT sau prindeai o reţea sau prindeai un mic consumator, tot atâtea rechizitorii se număra ca ai făcut”, a spus acesta.