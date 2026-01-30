Ziua pe care pensionarii trebuie să o marcheze pe calendar. Plata pensiilor în luna februarie

S-a stabilit deja când vor fi virați banii pentru pensionarii din România în luna februarie 2026, o informație așteptată de milioane de seniori care își bazează bugetul lunar pe aceste plăți. Conform anunțului oficial, persoanele care și-au exprimat opțiunea de a primi pensia direct pe card sau în cont bancar nu vor avea surprize în privința datei de plată și vor beneficia de viramentul la data tradițională din fiecare lună.

În România, aproximativ 2,3 milioane de seniori au optat să-și încaseze pensiile pe card. Aceștia își primesc de regulă banii în aceeași zi din fiecare lună, un mecanism de plată stabilit pentru a asigura predictibilitate și acces rapid la resursele financiare.

Pentru luna februarie 2026, ziua în care pensiile vor fi efectiv virate pe card este 12 februarie, o zi de joi. Această dată este considerată „tradițională” pentru plata pensiilor pe card, fiind aceeași în majoritatea lunilor din an, atunci când nu intervin situații excepționale sau sărbători legale care ar putea amâna plata.

Autoritățile au transmis că, pentru pensionarii care au ales opțiunea de plată pe card, nu sunt preconizate probleme legate de efectuarea viramentului în această dată, ceea ce liniștește o parte semnificativă a beneficiarilor.

Această stabilire a datei vine în contextul în care pensionarii urmăresc cu mare interes calendarul plăților, deoarece majoritatea cheltuielilor lor sunt programate în funcție de momentul în care banii ajung în cont. Virarea la începutul lunii permite o gestionare mai eficientă a resurselor și evitarea întârzierilor în plata facturilor sau a cheltuielilor curente.

Opțiunea de plată a pensiei pe card bancar a devenit standard pentru milioane de seniori din România, fiind preferată pentru simplitatea și rapiditatea cu care fondurile sunt puse la dispoziția beneficiarilor. După ce sumele sunt virate deCasa Națională de Pensii Publice (CNPP) în contul beneficiarului, aceștia pot folosi imediat banii pentru plăți, retrageri sau alte nevoi financiare.

Această metodă se diferențiază de plata în numerar prin Poșta Română, unde sumele pot ajunge mai devreme, în unele situații, dar în funcție de programul oficiilor poștale și de logistica locală. În mod tradițional, plata prin cont sau card se finalizează pe 12 a fiecărei luni, iar pensionarii care beneficiază de această opțiune știu dinainte ziua în care vor avea fondurile disponibile.

În cazul pensionarilor care nu au optat pentru virarea pe card sau în cont bancar, plățile se realizează prin intermediul Poștei Române. Potrivit calendarului din luna ianuarie 2026, sumele destinate acestui tip de plată au fost transferate în conturile Poștei Române la începutul lunii, iar distribuirea către beneficiari a început pe 8 ianuarie, având în vedere că 6 și 7 ianuarie au fost zile libere legale.

Calendarul de plată prin Poșta Română pentru pensiile din luna februarie nu este încă emis oficial, dar, în general, vizează intervalul 1-15 ale lunii, în funcție de programul oficiilor și de resursele logistice locale. Acest sistem oferă o alternativă pentru pensionarii care preferă să-și încaseze pensia în numerar, direct la domiciliu sau la ghișeele poștale.