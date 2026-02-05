Sorin Grindeanu anunță o nouă strategie economică România–Israel după întâlnirea cu președintele Isaac Herzog

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut joi o întrevedere oficială cu președintele Israelului, Isaac Herzog, discuțiile dintre cei doi oficiali concentrându-se pe dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre România și statul israelian.

Potrivit declarațiilor făcute de liderul social-democrat, întâlnirea a evidențiat necesitatea unei noi abordări în cooperarea bilaterală, care să includă participarea constantă a mediului de afaceri la vizitele politice dintre cele două state.

Sorin Grindeanu a precizat că prezența delegațiilor economice la nivel înalt, alături de liderii politici, ar putea contribui la consolidarea parteneriatelor comerciale și la crearea unor noi oportunități pentru companiile românești pe piața israeliană. Oficialul român a subliniat că președintele Israelului și-a exprimat disponibilitatea pentru ca această direcție să fie pusă în practică chiar cu ocazia primei sale vizite oficiale în România.

În mesajul public transmis după întrevedere, Sorin Grindeanu a accentuat importanța includerii delegațiilor economice în cadrul vizitelor oficiale dintre cele două state. Liderul Camerei Deputaților consideră că acest model de colaborare ar putea deveni un instrument eficient pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale.

„Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită a liderilor politici din cele două ţări – este ceea ar trebuie să se întâmple în dinamica relaţiilor dintre România şi Israel! Preşedintele Israelului, Isaac Herzog şi-a arătat deschiderea pentru ca această nouă abordare să capete contur chiar cu ocazia primei sale vizite în România”, a declarat Sorin Grindeanu.

Oficialul român a subliniat că această strategie ar trebui susținută inclusiv la nivel guvernamental, prin organizarea unor misiuni economice dedicate companiilor românești care doresc să își extindă activitatea pe piețele externe. Potrivit acestuia, implicarea Guvernului în astfel de inițiative ar putea reprezenta o componentă importantă a măsurilor de relansare economică.

Sorin Grindeanu a explicat că modelul colaborării economice propus presupune organizarea unor delegații de afaceri care să însoțească vizitele oficiale ale liderilor români în statele cu care România are relații comerciale solide. Aceste delegații ar urma să includă reprezentanți ai celor mai importante companii românești, cu scopul de a identifica noi parteneriate și oportunități de investiții.

„Acelaşi tip de abordare trebuie să vină şi din partea Guvernului României, ca şi componentă a măsurilor de relansare economică, mai exact să organizeze delegaţii cu reprezentanţi ai celor mai importante firme româneşti, care să-şi valorifice potenţialul în ţările cu care împărtăşim deja relaţiile comerciale importante”, a afirmat președintele Camerei Deputaților.

În opinia sa, consolidarea relațiilor economice cu Israelul ar putea aduce beneficii semnificative pentru companiile românești, având în vedere dezvoltarea rapidă a economiei israeliene și interesul crescut pentru cooperarea cu statele europene.

În cadrul discuțiilor, Sorin Grindeanu a evidențiat potențialul pieței israeliene pentru mediul de afaceri românesc. Oficialul a subliniat că Israelul este recunoscut pentru ritmul accelerat de dezvoltare economică și pentru nivelul ridicat al investițiilor în tehnologie, inovare și antreprenoriat.

„Israelul are o economie în plină expansiune şi sunt convins că multe companii româneşti ar putea găsi aici oportunităţi de afaceri, mai ales pe fondul imaginii bune de care se bucură România în acest stat prieten”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, relațiile economice dintre cele două state sunt deja consolidate, însă există încă numeroase domenii în care cooperarea poate fi extinsă, inclusiv în sectorul tehnologic, industria agricolă, infrastructură și servicii.

În mesajul transmis după întâlnirea oficială, Sorin Grindeanu a subliniat și relațiile tradiționale de prietenie dintre cele două state, menționând că președintele Isaac Herzog a transmis un mesaj de respect față de România și cetățenii români.

„Am o stimă cu totul deosebită pentru poporul român”, mi-a transmis astăzi preşedintele Herzog, ca şi ceilalţi oficialii israelieni cu care m-am întâlnit”, a afirmat liderul Camerei Deputaților.

Sorin Grindeanu a subliniat că această imagine favorabilă de care România se bucură în Israel ar trebui valorificată mai intens, inclusiv prin dezvoltarea relațiilor economice și sprijinirea companiilor românești care doresc să intre pe piața israeliană.

„România trebuie să valorifice la cote maxime această imagine favorabilă inclusiv din perspectivă economică şi să ajute firmele româneşti să identifice parteneri de afaceri în Israel”, a adăugat oficialul român.