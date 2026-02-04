Politica

Sorin Grindeanu, a doua zi în Israel. Liderul PSD se va întâlni cu Patriarhul Ortodox al Ierusalimului și președintele parlamentului

Sorin Grindeanu, a doua zi în Israel. Liderul PSD se va întâlni cu Patriarhul Ortodox al Ierusalimului și președintele parlamentuluiSursă foto: Fascebook
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, împreună cu delegația parlamentară română, continuă miercuri vizita oficială de trei zile în Israel. Agenda zilei include întrevederi cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, și cu Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Românești, urmând ca ziua să se încheie cu un dineu oficial oferit de președintele Knesset-ului în onoarea oficialilor români.

Sorin Grindeanu, întâlnire cu Patriarhul Ortodox al Ierusalimului și președintele Knesset-ului

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut marți, în prima zi a vizitei oficiale în Israel, o întrevedere cu premierul Benjamin Netanyahu. Discuțiile au vizat dezvoltarea accelerată a relațiilor economice dintre România și Israel, accentul fiind pus pe proiectele de viitor.

În a doua zi a vizitei, Grindeanu urmează să se întâlnească cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, și cu Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Românești. Ziua se va încheia cu un dineu oficial oferit de președintele Knesset-ului în onoarea oficialilor români.

Grindeanu și Netanyahu au discutat cooperarea în inovație, AI și securitate

Sorin Grindeanu a subliniat pe pagina sa de Facebook dorința ambelor țări de a atrage mai multe companii românești pe piața israeliană și investiții israeliene în România. Cei doi lideri au discutat despre transferul de expertiză în inteligență artificială și inovare tehnologică.

Sorin Grindeanu și Benjamin Netanyahu

Sorin Grindeanu și Benjamin Netanyahu. Sursă foto: Captură video

Potrivit declarațiilor oficiale, Grindeanu și Netanyahu au evidențiat valorile democratice comune și interesul pentru stabilitatea regională. Discuțiile s-au extins asupra cooperării în securitatea energetică, inovație și provocările geopolitice din Orientul Mijlociu, Grindeanu reafirmând sprijinul constant al României pentru Israel.

Premierul Netanyahu apreciază sprijinul României

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a apreciat sprijinul constant al României în forurile internaționale și a subliniat importanța relațiilor economice și de apărare. „România este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai Israelului în Europa”, a declarat el.

Un moment special al întâlnirii a fost aprecierea pentru dr. Zvika Berkovici, recunoscut pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor bilaterale prin dialog și înțelegere culturală. Berkovici a participat la discuții ca parte a delegației israeliene, evidențiind valoarea legăturilor interumane.

