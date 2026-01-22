Politica

Ciolacu, atac la Bolojan: Tot ce ai făcut este grosolan

Ciolacu, atac la Bolojan: Tot ce ai făcut este grosolan
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu a lansat, joi, pe Facebook, un atac dur la adresa actualului premier, Ilie Bolojan, acuzându-l că folosește măsuri de austeritate și artificii contabile pentru a-și crea o imagine de reformator, în timp ce efectele reale asupra economiei sunt discutabile.

Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan

Ciolacu a spus că politicile Guvernului Bolojan au încărcat în mod inutil populația și mediul privat, fără să reducă cu adevărat deficitul bugetar.

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat și când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești în a administra banii țării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan!”, a scris Ciolacu.

Despre reducerea deficitului

Fostul lider PSD a explicat faptul că aparenta reducere a deficitului a fost obținută prin mutarea unor cheltuieli de investiții, inițial finanțate prin PNRR, în categoria granturilor, astfel încât acestea să fie înregistrate ca venituri.

„În total, 0,6% din PIB au fost mutate în decembrie, apărând în buget și la venituri. Așadar, creșterile de taxe și măsurile de austeritate puse în spinarea românilor nu au avut efectul dorit”, a adăugat fostul premier.

„Tot ce ai făcut este grosolan și crud”

Fostul premier l-a mai acuzat pe Bolojan că a indus în eroare atât partenerii de guvernare, cât și mediul de afaceri și presa, manipulând cifrele în cadrul rectificărilor bugetare. În opinia sa, impactul real al măsurilor este resimțit direct de cetățeni, prin inflație și scăderea puterii de cumpărare.

„Mandatul Bolojan înseamnă doar economie în cădere, inflație la 10% și cea mai dramatică scădere a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor din ultimii 25 de ani. Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan și crud: ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre și ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă.

Sub poleiala asta nu e nici competență, nici viziune — ești doar un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec”, a mai punctat Ciolacu.

