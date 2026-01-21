Politica

Grindeanu: Nicușor Dan sau Bolojan ar fi trebuit să reprezinte România la Davos

Grindeanu: Nicușor Dan sau Bolojan ar fi trebuit să reprezinte România la DavosSursă foto: Captură video
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar fi trebuit să fie reprezentată de președintele Nicușor Dan sau de premierul Ilie Bolojan la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, desfășurat între 19 și 23 ianuarie.

„Evident da, din punctul nostru de vedere. Cred că sunt, dar nu le cunosc, motive pentru care nu a mers, dar ar fi trebuit să fie acolo”, a afirmat Grindeanu la Antena 3.

El a mai spus importanța prezenței României în cadrul unui forum unde se află lideri mondiali, inclusiv președintele american Donald Trump:

„Europa de Est trebuie să se audă la Davos și cine altcineva în afară de România, ca voce importantă, până la urmă cea mai importantă voce din sud-estul Europei, să fie reprezentat acolo. Și vocea nu poate să fie decât aceea a președintelui sau a primului ministru. De aceea cred că, într-un forum așa de important, România trebuia să fie reprezentată cel puțin de către unul dintre cei doi”. Grindeanu a reiterat luni ideea că absența președintelui Nicuşor Dan de la Davos reprezintă o greșeală.

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că România ar fi trebuit să fie prezentă prin Nicuşor Dan, chiar și pentru doar o zi-două, pentru a dialoga cu lideri importanți și a prezenta poziția României în probleme sensibile la nivel global.

Explicațiile administrației prezidențiale

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat motivele pentru care președintele Nicuşor Dan nu participă la Forumul Economic Mondial:

„Agenda unui președinte este sub asediul urgențelor, crizelor și priorităților. Mesajul lui Nicuşor Dan pentru români este: «Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezența mea în țară».”

Nicusor Dsn

Nicusor Dan. Sursa foto: INQUAM

România este reprezentată la Davos de miniștri și consilieri

Delegația României la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial este condusă de trei miniștri ai Guvernului Ilie Bolojan și de consilierul prezidențial Radu Burnete. Aceasta reprezintă oficial țara la discuțiile care reunesc lideri politici și economici din întreaga lume.

Forumului de la Davos este marcat de prezența unei delegații americane fără precedent, condusă de Donald Trump, într-o perioadă de tensiuni geopolitice majore. Liderii europeni și instituțiile multilaterale caută soluții pentru menținerea stabilității și ordinii globale, în contextul provocărilor postbelice și economice actuale.

