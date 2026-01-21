International Breaking news

Oana Țoiu, replică pentru Donald Trump, după mesajul liderului de la Casa Albă

Oana Țoiu, replică pentru Donald Trump, după mesajul liderului de la Casa Albă
Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, a avut un punct de vedere după discursul ținut de președintele SUA, Donald Trump, la Forumul de la Davos. Liderul de la Casa Albă s-a întrebat dacă NATO va fi alături de americani într-o situație de criză. De asemenea, el a criticat statele europene.

Oana Țoiu, replică pentru Donald Trump, după mesajul liderului de la Casa Albă

„Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare în privința promisiunii că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie. România a răspuns apelului, chiar dacă la acel moment nu era membră NATO. Am înțeles acest lucru ca pe o datorie și, odată ce Articolul 5 a fost activat, soldații români se îmbarcau spre Afganistan.

La fel au făcut și alți aliați. Președintele Trump ne-a întrebat acum, la Davos, dacă Europa ar răspunde apelului Statelor Unite în vremuri de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare”, a fost mesajul postat de Oana Țoiu pe rețeaua X.

Declarația președintelui SUA, care a încins spiritele

Trump a spus că nu se poate baza pe aliați, în cazul în care SUA ar avea nevoie de sprijin. „Problema cu NATO este că noi vom fi acolo pentru ei 100%, dar nu sunt sigur că ei vor fi acolo pentru noi. Îi cunosc foarte bine pe toți, nu sunt sigur că ar fi acolo. Cu toți banii pe care îi cheltuim, cu tot sângele, sudoarea și lacrimile, nu știu dacă ar fi acolo pentru noi”, a spus Donald Trump în timpul discursului.

Articolul 5, din tratatul semnat de alianță prevede că toți membrii se angajează să apere orice stat membru în cazul în care acesta este atacat. Articolul 5 a fost invocat o singură dată, de către SUA, după atacurile teroriste ce au avut loc la data de 11 septembrie 2001.

 

Proiecte speciale