Dragoș Pîslaru, mesaj de la Davos: România vrea un rol activ în marile decizii globale

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, se află la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde participă la dezbaterile internaționale dedicate investițiilor, tehnologiei, securității și cooperării globale, într-un context geopolitic și economic marcat de transformări accelerate.

Oficialul român a subliniat importanța participării României la un forum în care sunt prezenți lideri politici și economici din întreaga lume, considerând că absența din astfel de formate ar însemna pierderea unor oportunități strategice pentru țară.

„Am aterizat în această dimineaţă în Elveţia pentru a mă alătura lucrărilor Forumului Economic Mondial. Davos este, în aceste zile, este cel mai important punct de întâlnire de pe glob: aproape 3.000 de participanţi din peste 130 de ţări, dintre care 400 de lideri politici – peste 60 de şefi de stat şi de guvern – şi circa 850 de CEO ai celor mai mari companii din lume. Printre participanţii de prim-plan se numără preşedintele Statelor Unite ale Americii Donald J. Trump, preşedintele Franţei Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, premierul Canadei Mark Carney, preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, vicepremierul Chinei He Lifeng, preşedintele Ucrainei Volodîmîr Zelenski, secretarul general ONU António Guterres, dar şi lideri din tehnologie precum Satya Nadella (Microsoft) şi Jensen Huang (Nvidia)”, a scris ministrul pe Facebook.

În acest context internațional, ministrul a evidențiat faptul că România trebuie să fie parte a discuțiilor care definesc direcțiile majore de dezvoltare la nivel global, mai ales în domenii-cheie precum investițiile, securitatea și noile tehnologii.

„Este esenţial ca România să ia parte activ la discuţiile în care se conturează marile direcţii de investiţii, tehnologie, securitate şi cooperare internaţională”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Ministrul a explicat că participarea delegației române la Davos are ca obiectiv promovarea principalelor direcții de modernizare ale României în fața partenerilor internaționali, atât din sectorul public, cât și din cel privat.

„Rolul meu aici este ca, alături de colegii din delegaţia noastră, să promovez România şi să prezint actorilor internaţionali publici şi privaţi agenda noastră de modernizare: accelerarea şi folosirea inteligentă a fondurilor europene, investiţiile în infrastructură, educaţie şi sănătate, tranziţia verde şi digitală şi consolidarea rezilienţei economiei româneşti”, spune Pîslaru.

În a doua parte a participării sale la Forumul Economic Mondial, ministrul urmărește consolidarea imaginii României ca stat care își respectă angajamentele, atrage investiții într-un ritm susținut și este pregătit să joace un rol mai important în Europa Centrală și de Est. Prezența la Davos este văzută ca o oportunitate de a demonstra seriozitatea și capacitatea administrativă a României într-un cadru extrem de competitiv.

Totodată, interacțiunile cu reprezentanți ai guvernelor, instituțiilor europene și marilor companii sunt menite să deschidă noi canale de dialog și cooperare, dincolo de formatul strict al reuniunilor oficiale.

Pe durata forumului, ministrul are programate numeroase întâlniri bilaterale și participări la sesiuni plenare, precum și o intervenție într-un panel din programul principal dedicat investițiilor în locuire la nivel european și global. Aceste discuții vizează schimbul de bune practici și identificarea unor soluții aplicabile și în România.

Participarea României la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial este considerată una consistentă, după mai mulți ani în care prezența a fost limitată, iar autoritățile mizează pe valorificarea acestui context pentru poziționarea mai clară a țării pe agenda economică internațională.