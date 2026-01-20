Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”

Pregătiți-vă cafeaua și ascuțiți-vă simțurile, pentru că astăzi, la ora 12:00, platforma Hai România devine arena unui dialog care promite să nu lase nicio „victimă” politică în picioare. Dan Andronic și Mirel Curea, doi gazetari cunoscuți pentru analiza incisivă și ironia fină, se întorc la microfoane pentru a diseca o realitate românească ce pare, tot mai des, extrasă dintr-un scenariu de comedie neagră.

În timp ce elitele globale se înghesuie la Davos să discute despre viitorul planetei, inteligența artificială și sustenabilitate, Președintele României, Nicușor Dan, a ales o strategie mult mai sustenabilă pentru liniștea sa: statul „teleleu” acasă. Andronic și Curea vor analiza, cu aciditatea caracteristică, de ce Bucureștiul nu are nevoie de Davos.

Până la urmă, de ce să mergi în Alpii elvețieni pentru zăpadă și gheață, când poți găsi aceleași condiții (plus câteva gropi istorice) chiar pe trotuarele din fața Cotroceniului? Vom afla astăzi dacă absența lui Nicușor este un gest de rebeliune împotriva globalismului sau pur și simplu o prelungire a stării de contemplație metafizică în care edilul pare că a intrat încă de la depunerea jurământului.

Groenlanda: Noua frontieră a strategiei românești Într-un moment de o relevanță geopolitică „uluitoare”, podcastul va aborda și problema Groenlandei. Da, ați citit bine. Într-o țară în care centura capitalei e încă un mit, România pare extrem de preocupată de poziționarea sa față de insula ghețurilor. Mirel Curea va explica, probabil cu un umor debordant, dacă interesul nostru pentru Groenlanda are legătură cu sistemul de termoficare din București — poate că un import masiv de aisberguri ar fi singura soluție rămasă pentru a răci spiritele bucureștenilor care fac dușuri reci de trei ani.

Fiscalitatea: „Buba” care bagă spaima în portofele Dincolo de ironie, podcastul atinge și nervul expus al națiunii: noile schimbări fiscale. Cu un guvern care pare să inventeze taxe mai repede decât poate Nicușor să numere firele de iarbă din parcuri, românii au intrat în stare de alertă. Dan Andronic va pune sub lupă aceste măsuri care „bagă spaima” în antreprenori și angajați deopotrivă.

Este o reformă fiscală sau pur și simplu un jaf cu „mănuși albe”? „Dacă statul român ar fi la fel de eficient în servicii pe cât este în colectare, am fi toți în Groenlanda, la pensie!”, ar putea fi concluzia amară a acestei discuții. Nu ratați așadar, astăzi, ora 12:00, pe Hai România!

Un podcast care promite să vă informeze, dar mai ales să vă reamintească faptul că, în România, singura metodă de supraviețuire este o doză sănătoasă de râs în fața absurdului. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.