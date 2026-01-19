România, prezentă Davos 2026 cu o delegație record de la Guvern

România va fi prezentă la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai amplă delegație guvernamentală din istoria participărilor sale la acest eveniment, a anunțat duminică Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

Prezența extinsă este prezentată de autorități drept un semnal al intensificării eforturilor de diplomație economică și al interesului pentru consolidarea profilului României în dezbaterile economice globale.

Din delegația oficială fac parte ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul energiei, Bogdan Ivan, precum și consilierul prezidențial Radu Burnete. Potrivit MAE, oficialii români vor participa la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial la invitația directă a președintelui organizației.

Cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial este programată să se desfășoare în perioada 19–23 ianuarie 2026, în stațiunea Davos-Klosters din Elveția. Evenimentul este considerat una dintre cele mai importante platforme internaționale de dialog între lideri politici, factori de decizie economică și reprezentanți ai mediului privat și academic.

Ministerul de Externe subliniază că participarea României din acest an se remarcă nu doar prin numărul membrilor delegației, ci și prin nivelul de reprezentare. Oana Țoiu revine la Davos după participarea din 2019, când a fost invitată în calitate de expert și vorbitor, context pe care MAE îl amintește ca argument al continuității implicării României în dezbaterile de substanță ale forumului.

„Cea mai consistentă delegație guvernamentală reflectă un angajament comun al Guvernului și al Administrației Prezidențiale pentru întărirea diplomației economice”, se arată în comunicatul instituției.

Tema centrală a ediției din 2026 este „spiritul dialogului”, într-un context internațional marcat de tensiuni politice, fragmentări ideologice și incertitudini economice. Organizatorii Forumului își propun ca Davos să rămână o platformă neutră de schimb de idei, capabilă să faciliteze discuții între actori cu poziții divergente, inclusiv pe marginea relațiilor transatlantice și a noilor echilibre geopolitice.

Agenda dezbaterilor este structurată în jurul a cinci mari provocări globale: cooperarea într-o lume aflată în competiție și contestare, identificarea și valorificarea unor noi motoare de creștere economică, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației tehnologice și extinderea prosperității la nivel global.

Potrivit MAE, aceste teme vor oferi cadrul pentru întâlniri bilaterale și discuții multilaterale în care România urmărește să își promoveze prioritățile economice și strategice.