Mirel Curea despre decizia lui Nicușor Dan de a nu merge la Davos: Este bătut în cap

Dan Andronic a comentat în cadrul emisiunii „Contrapunct”, alături de jurnalistul Miral Curea, decizia președintelui Nicușor Dan de a nu participa la Forumul Economic Mondial de la Davos. Andronic a declarat că președintele Nicușor Dan a considerat că participarea la Davos ar fi inutilă, mai ales că consilierii săi nu reușesc să construiască o agendă substanțială pentru evenimente internaționale.

„Președintele a decis să rămână în țară. Mesajul domniei sale către români fiind nu umblu teleleu prin lume. Sunt lucruri atât de importante care reclamă prezența mea în țară, mai cu seama când consilierii mei nu pot construi suficientă substanță pentru prezența mea la Davos”, a explicat Andronic.

El a mai adăugat că președintele a luat această decizie și din dorința de a evita un mediu „aglomerat și plin de hahalere”, un comentariu la adresa unor participanți la forum pe care îi consideră fără importanță reală. „Nu umblă teleleu la Davos, cum au umblat atâția alții, de la Ion Iliescu la Adrian Năstase. Omul nu se pierde în aglomerație”, a completat Andronic.

Miral Curea a criticat decizia președintelui, considerând-o iresponsabilă și periculoasă pentru imaginea României pe plan internațional.

„Este absolut bătut în cap. Doar un om grav bătut în cap poate să spună așa ceva. Declarația a ajuns până la toate cancelariile. Este o declarație de o iresponsabilitate care frizează patologic”, a spus Curea, subliniind necesitatea ca președintele să fie înconjurat de consilieri competenți.

El a adăugat că refuzul de a participa la Davos ar putea avea efecte negative asupra percepției României în plan internațional și a criticat lipsa de reacție a președintelui față de consilierii săi controversați. „Nicușor Dan ar fi trebuit să-l dea afară în secunda a doi pe Lăzurcă, care a făcut declarații la adresa sa. Nu a făcut-o, ceea ce este foarte grav”, a spus Curea.

Andronic și Curea au discutat și despre problemele grave cu care se confruntă România, de la degradarea clasei politice la deficiențele sistemului de sănătate.

„Bun, ei au niște decizii vitale că atunci când tai bani de la copii, de la indemnizații, de la bolnavi, de la handicapat, de la toată lumea, ei niște decizii vitale pentru unii oameni, că oamenii ăia vor muri mai repede, li se vor scurta zilele. Sigur, nu le trage nimeni un glonț în cap. Dar faptul că un om nu-și mai poate cumpăra medicamente, nu se mai poate trata, nu mai poate să aibă grijă de el, înseamnă scurtarea zilelor”, a explicat Curea.

Andronic a mai comentat pe marginea situației internaționale, menționând tensiunile economice și politice dintre Europa și Statele Unite, subliniind importanța unui consiliu prezidențial competent.

„Nu întotdeauna consilierii pot să facă până la urmă. Un consilier îți spune, dar nu poate să dispună celui covârșit de importanța istorică pe care a căpătat-o”, a spus Andronic, referindu-se la responsabilitatea liderilor politici.

Cei doi jurnaliști au subliniat îngrijorarea față de degradarea clasei politice și a societății românești în general. Andronic a făcut referire la lipsa de responsabilitate și cultură politică, iar Curea a remarcat că oamenii valoroși, inteligenți și cu cultură evită să se implice în politică, lăsând loc pentru lideri incompetenți sau oportuniști.

„Oamenii, într-adevăr, valoroși, vedem cu ochiul liber, nu mai intră în politică. Plus că a intrat ăsta în politică pe la noi. Tu îi vezi, pac, cotizează tata și face băiatul senator și a intrat în politică la 24-25 de ani. Nu tata, dar el...”, a explicat Curea.