Relația cu Bolojan, descrisă de Grindeanu: Grea. Un soi proverbial de inflexibilitate. Nu se interacționează simplu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că, în prezent, nu există nicio alternativă de guvernare. „Nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment. Nu există. În acest moment putem să ne ieșim din guvernare, din această coaliție și mergem spre anticipate. Își dorește cineva anticipate?”, a spus Grindeanu într-un interviu acordat publicației Gândul.

Referitor la o posibilă schimbare a premierului, liderul PSD a precizat: „Nu suntem încă în acel moment”.

Întrebat despre afirmațiile secretarului general al PSD, Claudiu Manda, privind o eventuală „schimbare a lăutarului”, Grindeanu a comentat: „A pus condiționat povestea, dacă nu se respectă. În același mod, spun și eu. Nu suntem în acest moment în situația, încă, de a schimba, cum zicea Claudiu… lăutarul? Fiecare e responsabil de zicerile proprii”.

Liderul PSD a caracterizat relația sa cu premierul Ilie Bolojan drept „grea”: „Grea. Interacțiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluții bune pentru români. Un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee care vine din afara propriei gândiri. Nu se interacționează simplu”, a explicat Grindeanu. Întrebat dacă premierul dialoghează cu PSD, acesta a răspuns: „Își prezintă propria viziune. Nu e vorba doar de PSD aici. E vorba și de UDMR și de USR”.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din același playlist” și că ar putea veni un moment în care coaliția să decidă schimbarea „lăutarului”: Vorbind tot așa plastic că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan, de multe ori, nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm, dar cred s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci n-are rost să-l mai ascultăm.

„Playlist-ul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, playlist-ul înseamnă ce discutăm în coaliție, playlist-ul înseamnă să discutăm toate deciziile importante în coaliție, să nu aflăm nici pe surse, nici că se citește pe bandă la guvern, nici că sunt tot felul de proiecte de acte normative, altceva, nediscutate în coaliție”. Secretarul general al PSD a mai adăugat că vede în PNL un curent Bolojan și unul format din vechii liberali și că, deocamdată, s-a observat „o armonizare a mesajului public între domnul Ilie Bolojan și USR”.