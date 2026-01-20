Grindeanu, despre schimbarea lui Bolojan, „lăutarul” coaliției: Dacă va fi nevoie, da

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ar putea fi schimbat dacă nu respectă „playlistul” coaliției – termen folosit de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, pentru a descrie programul de guvernare. „Am văzut declarațiile colegului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da. Haideți să vorbim despre câteva lucruri discutate și astăzi în coaliție. Am anunțat acest lucru de câteva luni bune”, a spus Grindeanu, la România TV.

Liderul PSD a afirmat că social-democrații pun ca o condiție clară pentru asumarea răspunderii pe administrațiile locale și centrale existența unui pachet de relansare economică. „Este obligatoriu ca, odată cu următoarea asumare, cea legată de administrațiile locale și centrale, să existe un pachet clar de relansare economică. Am invitat și celelalte partide să vină cu propuneri, să adoptăm acest pachet pentru relansare. Nu poți să vii doar cu tăieri, care țin de o parte negativă, fără să încerci să mizezi pe măsuri economice. Dacă tot tai și adaugi taxe, ajungi într-o situație economică nefericită”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a vorbit și despre tensiunile din coaliție: „Sigur că scârțâie această coaliție și nu este vorba doar de prim-ministru. Este vorba și de alte partide, în speță de USR. Nu poți să iei decizii în numele României pe zeci de ani de acum înainte fără să explici românilor, nu coaliției, la ce angajezi această țară. O fi bine, o fi rău, nu știu, dar nu este normal ca românii să nu știe.

Decizia s-a luat pe persoană fizică, fără să se țină cont de propunerile făcute de ministrul Agriculturii. Nu am fost singuri în coaliție când am spus aceste lucruri. Este inadmisibil. Nu se poate lucra într-o coaliție fără să discuți aceste alegeri. Am avut discuții cu înalți oficiali atât din Consiliul European, cât și din Parlamentul European despre punctul nostru de vedere de a nu susține acest acord. Încercând să-mi explice acest acord, i-am anunțat că PSD nu susține acest acord”.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din același playlist” și că ar putea veni un moment în care coaliția să decidă schimbarea „lăutarului”:

Vorbind tot așa plastic că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan, de multe ori, nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm, dar cred s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci n-are rost să-l mai ascultăm.

„Playlist-ul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, playlist-ul înseamnă ce discutăm în coaliție, playlist-ul înseamnă să discutăm toate deciziile importante în coaliție, să nu aflăm nici pe surse, nici că se citește pe bandă la guvern, nici că sunt tot felul de proiecte de acte normative, altceva, nediscutate în coaliție”. Secretarul general al PSD a mai adăugat că vede în PNL un curent Bolojan și unul format din vechii liberali și că, deocamdată, s-a observat „o armonizare a mesajului public între domnul Ilie Bolojan și USR”.