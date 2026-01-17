Ilie Bolojan, sub lupa unui jurnalist celebru: „Ori este grav bolnav, ori este dirijat de o putere străină”. Exclusiv

În cea mai ediția de ieri a emisiunii „Contrapunct”, jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea au declanșat o analiză acidă la adresa unuia dintre cele mai vehiculate nume pentru funcția de premier sau chiar de „salvator” al dreptei: Ilie Bolojan.

Departe de imaginea de administrator eficient promovată în spațiul public, Mirel Curea îi conturează un portret marcat de lipsă de empatie, ură socială și o posibilă ghidare din afara țării, punând sub semnul întrebării resorturile psihologice ale deciziilor luate de politicianul liberal. În special în privința tăierilor bugetare și a așa-zisei reforme a justiției.

Discuția a pornit de la influența serviciilor de informații în politica românească, Dan Andronic întrebând retoric dacă Ilie Bolojan este „gestionat” de aceste structuri. Replica lui Mirel Curea a fost tranșantă, acesta suspectând o influență externă mult mai profundă.

Jurnalistul EVZ susține că modul în care Bolojan acționează asupra economiei și a aparatului administrativ sugerează mai degrabă o agendă de destabilizare decât una de reformă reală.

„Distruge așa de eficient economia românească și tot ceea ce se întâmplă în România, încât părerea mea este că ori e grav bolnav, ori urăște omul. Dar urăște cu grijă, nu pe toți. Că n-am auzit să facă vreo tăiere pe la SRI sau pe la SIE. Urăște? Urăște. Dar nu reduce nimic acolo. Mă suni și pe mine când o să afli că i-au luat 10% din salariu unui maior”, a declarat Mirel Curea.

Un punct central al criticii aduse lui Ilie Bolojan este modul brutal în care acesta a ales să implementeze restructurările. Mirel Curea a evidențiat faptul că un lider autentic trebuie să aibă capacitatea de a discerne între „leprele” din sistem și oamenii care depind de acele locuri de muncă pentru a-și întreține familiile.

Jurnalistul a taxat dur insistența lui Bolojan de a face concedieri masive exact în perioada sărbătorilor de iarnă:

„Cu cât se apropia Crăciunul mai tare, cu atât el insista că trebuie nenorociți 20.000, 40.000 de oameni. Așa ceva nu poate să facă decât un om bolnav. Să n-ai nicio frână? Tai de la ăia care sunt în pragul înfometării, tai indemnizații de la copii, desființezi veterani, pensionari, handicapați? Trebuie să ai o problemă la cap, nu se poate”, a subliniat Mirel Curea în dialogul cu Dan Andronic.

Dincolo de deciziile administrative, cei doi jurnaliști au analizat decăderea calității clasei politice prin prisma lipsei de educație și a dispariției uceniciei politice. În timp ce figuri istorice precum Corneliu Coposu s-au format pe lângă maeștri precum Iuliu Maniu, politicienii de astăzi, printre care și Bolojan, sunt văzuți ca produse ale unor cursuri post-universitare la Academiile de Informații, fără o bază culturală sau politică reală.

Mirel Curea a mers mai departe, atacând și profilul moral al liderilor actuali, menționând că aceștia par să fie aleși tocmai pentru „defectele” lor de caracter. Jurnalistul a făcut o corelație între comportamentul public nefiresc și viața privată a liderilor, susținând că românii sunt conduși de oameni care nu mai respectă valorile tradiționale în care crede poporul.

„Credeți că întâmplător primii trei care conduc țara asta au niște familii praf și pulbere? Nu te duci la biserică cu nevasta aia care ți-a făcut copiii? Să te cununi, mă! Dacă nu te cununi cu mama copiilor tăi, înseamnă că ai un defect la suflet. Bolojan la fel, cu amanta la vârsta lui. Nu cumva ne pune cineva numai defecți d-ăștia? Românul crede în niște valori, dar ei par să fie opusul lor”, a concluzionat Mirel Curea.

Dan Andronic a completat analiza arătând că societatea românească a devenit extrem de superficială, iar performanța în politică pare să mai fie rezervată doar celor „cu multe meciuri în picioare”, chiar dacă aceștia sunt controversați. Totuși, marea problemă intervine în momentul în care acești politicieni dispar, lăsând locul unor „ucenici ai serviciilor” care nu au învățat meserie, ci doar influență.

În viziunea lui Mirel Curea, cazul lui Ilie Bolojan este simptomatic pentru un sistem care promovează forța brută în locul strategiei și al compasiunii.

Eticheta de „reformator” lipită lui Bolojan este văzută de Curea ca o mască pentru o personalitate marcată de un comportament nefiresc, un profil care ar trebui să ridice serioase semne de întrebare alegătorilor care mai cred în valorile civice și morale. Așa cum scrie și Capital.