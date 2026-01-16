Unde au dispărut rușii? Dan Andronic și Mirel Curea despre „cafteala generală”. Călin Georgescu citează din desene animate. Exclusiv

În cadrul unei ediții tranșante a podcastului Contrapunct, jurnaliștii EVZ Dan Andronic și Mirel Curea au pus sub lupă starea de asediu politic din România anului 2026. Subiectul central a fost „cafteala generală”, o bătălie pe viață și pe moarte pentru controlul serviciilor de informații și al justiției, desfășurată pe un fond de criză energetică și lipsă de viziune ideologică.

Dan Andronic a evidențiat faptul că actualul moment politic este unul de o intensitate rar întâlnită, unde miza nu este progresul țării, ci controlul resurselor și al instituțiilor de forță. În acest context, tema „amenințării ruse”, care domina agenda publică în trecut, pare să fi fost trecută pe linie moartă pentru a lăsa loc răfuielilor interne.

„E o bătălie pe serviciile de informație, o bătălie pe justiție — că de aici pleacă și povestea cu pensiile magistraților. E o bătălie în general pe putere. Eu tot râd și întreb: unde-s rușii? Au dispărut rușii, ce facem?”, a spus Dan Andronic.

Mirel Curea a completat tabloul, explicând că această agresivitate face parte din „fibra latină” și din firea derizorie a politicii românești, comparând situația cu perioadele instabile din istoria Spaniei sau Portugaliei, dar la o scară mult mai oportunistă.

“Totul vine dintr-o fire derizorie și oportunistă și foarte preocupată de aparențe. Uită-te și tu, i-ai apucat, râdeam, ne distrăm de 35 de ani pe seama lor, românul nu se simte bine în pielea lui. Dacă este ofițer de poliție, trebuie să publice și un roman de poezie. Dacă e poet, să dă ofițer sub acoperire. Românul nu se simte bine în pielea lui. Nu se simte bine pe domeniul lui. Ăsta este și motivul pentru care mecanici auto dau sfaturi medicale, avocații au veleități literare, mă rog, unii dintre ei mai și reușesc. Dom'le, nu ne simțim bine în pielea noastră. Vrem să părem altceva”, a filosofat Curea.

Un moment savuros, dar și îngrijorător al discuției, l-a vizat pe Călin Georgescu. Mirel Curea a dezvăluit un detaliu bizar despre sursele de inspirație ale politicianului, subliniind nivelul intelectual scăzut al noii clase politice care a înlocuit lectura serioasă cu divertismentul facil.

„Călin Georgescu citează dintr-un film de desene animate. El citează ce spun niște pești acolo, despre mediu, despre apă... E genială faza! Decât să citeze din 'Las Fierbinți', e mai bine, dar asta arată nivelul: suntem un lighean în care niște pești piranha se măcelăresc pentru influență”, a explicat Mirel Curea.

Această observație a punctat ideea că politicienii actuali nu mai luptă pentru idei, ci pentru a-și securiza „amantele, nepoții și copiii” în funcții la stat, folosind un discurs lipsit de substanță.

În timp ce la vârful statului se dau lupte pentru influență, realitatea socială este dramatică. Dan Andronic a atras atenția asupra celor 3.300 de blocuri din București care au rămas fără căldură, o situație care proiectează România înapoi în iernile negre ale anilor '80.

“O treime din blocurile alimentate centralizat din Capitală trăiesc „ca pe vremea lui Ceaușescu”, a punctat Dan Andronic. În Timișoara, bătrâni mor de frig în case pentru că nu își pot achita facturile la gaze, un semnal de alarmă privind eșecul statului în protejarea cetățenilor vulnerabili, a completat Mirel Curea.

Amintiri din ’87-'88: Dan Andronic a rememorat temperaturile de 7-18 grade din locuințele perioadei comuniste, constatând cu amărăciune că, după 36 de ani, românii se confruntă cu aceleași privațiuni.

Mirel Curea a adus în discuție și „teroarea binomului”, menționând un bilanț de cel puțin 18 persoane care au murit în urma anchetelor DNA, fără a mai apuca să audă verdictele de nevinovăție. Jurnaliștii au subliniat că „profesionalizarea” forței de reprimare a dus la o degradare a drepturilor omului, comparând zelul unor procurori cu metodele folosite în anii '50. „Un stat trebuie să-și profesionalizeze oamenii. Dacă începi cu toroipanul, ajungi la Gestapo, ajungi la anii '50. Viața unui om nu e omletă, ca să-i spargi ouăle pentru a trăi tu”, susține Mirel Curea.

În final, emisiunea a lăsat publicului o concluzie amară: marea bătălie din România nu este despre „ruși” sau ideologii mari, ci despre supraviețuirea unei caste politice care se hrănește din resursele statului în timp ce cetățenii de rând sunt lăsați în frig.

Emisiunea poate fi văzută pe canalul de YouTube.