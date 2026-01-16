International

Criză energetică în Ucraina. O centrală importantă din Harkov, distrusă

Comentează știrea
Criză energetică în Ucraina. O centrală importantă din Harkov, distrusăSursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

O centrală electrică majoră din Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, a fost distrusă în urma unui atac aerian al forțelor ruse, potrivit declarațiilor primarului local, Igor Terekhov. Autoritățile locale au anunțat că echipele de urgență intervin nonstop pentru a remedia pagubele, însă tipul exact al instalației afectate nu a fost precizat, potrivitThe Guardian.

O centrală electrică importantă din Harkov, distrusă

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, a afirmat că evaluarea completă a pagubelor este în curs. În paralel, președintele Volodimir Zelenski a convocat o întâlnire cu liderii regionali pentru a accelera luarea deciziilor privind refacerea infrastructurii și protecția populației afectate de lipsa energiei electrice și a încălzirii.

harkov

Harkov. Sursa foto: Twitter

Situația rămâne critică și la Kiev. Primarul Vitali Kliciko a declarat că aproximativ 300 de blocuri de locuințe sunt încă fără căldură, după ce atacurile din 9 ianuarie au avariat sistemul central de încălzire al jumătate dintre clădirile înalte ale capitalei. Președintele Zelenski a precizat că atacurile aeriene au continuat până seara precedentă.

Ca răspuns la criză, Marea Britanie a anunțat un ajutor suplimentar pentru Ucraina în valoare de 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 27 de milioane de dolari). Fondurile vor fi folosite pentru menținerea energiei electrice și a căldurii în locuințe, școli și spitale pe durata iernii.

Cât de eficient este aerul condiționat comparativ cu aeroterma și caloriferul electric
Cât de eficient este aerul condiționat comparativ cu aeroterma și caloriferul electric
Exclusiv. Zvonuri și betoane. Cum arată, în realitate, siguranța marilor baraje din România
Exclusiv. Zvonuri și betoane. Cum arată, în realitate, siguranța marilor baraje din România

Măsurile luate de Guvernul ucrainean

Guvernul ucrainean a luat măsuri suplimentare pentru a limita impactul întreruperilor de energie. Prim-ministrul Yulia Sviridenko a redus restricțiile de circulație pe timp de noapte și a permis importuri suplimentare de electricitate pentru instituțiile publice și companii. Totodată, vacanța școlară din Kiev a fost extinsă până la începutul lunii februarie.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Володимир Зеленський

Ministerul de Externe, condus de Andrii Sybiha, coordonează o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta la refacerea sistemelor energetice. Norvegia a acordat un sprijin inițial de 200 de milioane de dolari, în cadrul unui program similar cu întâlnirile de aprovizionare cu arme pentru Ucraina.

La nivel internațional, directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, vizitează Kievul pentru prima dată din 2023. Ea se va întâlni cu Zelenski și alți oficiali de rang înalt pentru a discuta aprobarea unor finanțări cruciale, aproape patru ani după începutul invaziei ruse.

„Ucraina nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu președintele Zelenski despre ultimele atacuri rusești, impactul asupra populației și necesitatea unui ajutor continuu pentru apărarea Ucrainei. Zelenski a subliniat că țara sa nu este un obstacol pentru pace și că colaborarea diplomatică cu Statele Unite rămâne o prioritate.

„Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, a afirmat Zelenski într-un mesaj video transmis joi seara, insistând asupra necesității consolidării apărării aeriene și a sprijinului internațional continuu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:59 - Cât de eficient este aerul condiționat comparativ cu aeroterma și caloriferul electric
10:53 - Un „parteneriat strategic”, anunțat la Beijing de premierul din Canada
10:44 - Exclusiv. Zvonuri și betoane. Cum arată, în realitate, siguranța marilor baraje din România
10:39 - CCR amână, din nou, decizia privitoare la pensiile speciale ale magistraților. Noua ședință, pe 11 februarie. Update
10:32 - 2025, anul în care românii și-au ținut joburile cu dinții
10:25 - Incendiu puternic în Coreea de Sud. Zeci de persoane, evacuate de urgență

HAI România!

Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale