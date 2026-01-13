Racheta hipersonică Oreshnik, folosită pentru a doua oară în Ucraina, în apropierea graniței cu Polonia

Statele Unite au acuzat Rusia de o „escaladare periculoasă și inexplicabilă” a războiului din Ucraina, aproape patru ani de la debutul conflictului, într-un context în care administrația Trump încearcă să promoveze negocieri de pace, potrivit AP News.

Declarația a fost făcută luni de Tammy Bruce, ambasador adjunct al SUA la Organizația Națiunilor Unite, care a menționat lansarea recentă de către Rusia a unei rachete balistice Oreshnik capabile să transporte focoase nucleare, aproape de granița Ucrainei cu Polonia, membră NATO.

„Deplângem numărul uluitor de victime din acest conflict și condamnăm atacurile tot mai intense ale Rusiei asupra infrastructurii energetice și altor obiective,” a spus Bruce în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate.

Ucraina a solicitat această reuniune după bombardamentele nocturne de joi, care au implicat sute de drone și zeci de rachete, inclusiv noua rachetă hipersonică Oreshnik, utilizată de Rusia pentru a doua oară și interpretată ca un avertisment clar pentru aliații NATO ai Kievului.

Atacul a avut loc la câteva zile după ce Ucraina și aliații săi raportaseră progrese semnificative în negocierile pentru protejarea țării împotriva agresiunii ruse, în cazul în care se va realiza un acord de pace condus de Statele Unite.

Totodată, atacul coincide cu o răcire a relațiilor Moscova-Washington, după ce Rusia a condamnat sechestrarea de către SUA a unui petrolier în Atlanticul de Nord.

Președintele american Donald Trump a arătat că sprijină un pachet de sancțiuni menit să afecteze economic Rusia.

Moscova nu a oferit semnale publice că ar fi dispusă să cedeze din cerințele sale privind Ucraina. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a declarat că „până când președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu își va reveni și nu va accepta condiții realiste pentru negocieri, vom continua să rezolvăm problema prin mijloace militare.”

De cealaltă parte, ambasadorul ucrainean Andriy Melnyk a subliniat vulnerabilitatea crescută a Rusiei: „Rusia vrea să creeze impresia că este invincibilă, dar aceasta este o iluzie. Imaginea atent regizată a forței nu este decât fum și oglinzi, complet detașată de realitate.”

Liderii europeni au condamnat utilizarea rachetei Oreshnik ca fiind „escaladantă și inacceptabilă”. Ambasadorul Bruce a reiterat că „într-un moment de potențial enorm, datorat doar angajamentului fără precedent al președintelui Trump pentru pace în întreaga lume, ambele părți ar trebui să caute modalități de de-escaladare. Totuși, acțiunile Rusiei riscă să extindă și să intensifice războiul.”

Bruce a amintit Rusiei că, acum aproape un an, aceasta a votat pentru o rezoluție a Consiliului de Securitate care cerea încetarea conflictului în Ucraina:

„Ar fi bine ca Rusia să își potrivească cuvintele cu faptele. În spiritul acelei rezoluții, Rusia, Ucraina și Europa trebuie să caute cu seriozitate pacea și să pună capăt acestui coșmar.”